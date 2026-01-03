Success Story: मोमोज वाली डॉक्टर... बिना कोचिंग के क्रैक किया NEET, ये है Dr. ब्यूटी झा की सफलता की कहानी

Advertisement
NEET Success Story of Dr Beauty Jha: किसी लक्ष्य को पाने का जुनून रात-दिन की मेहनत को खुद-ब-खुद दिखा देता है और इसका उदाहरण ब्यूटी झा है जिन्होंने बिना कोचिंग और मोमोज बेचकर NEET परीक्षा में सफलता हासिल की है.

Jan 03, 2026
Trending Photos

NEET Success Story of Dr Beauty Jha: अपनी किस्मत को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनी कड़ी मेहनत की मदद से धोखा दे दें. ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं. अगर आप सच्ची लगन और मेहनत से लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो किस्मत की रेखा खुद बदल सकते हैं. इसका एक उदाहरण डॉ. ब्यूटी झा है जिन्होंने सफेद कोट को हासिल करने के सपने को उस संघर्ष के साथ पूरा किया जबकि कोई दूसरा शख्स सुविधा न होने पर एक तरफ निराश बैठ सकता है. पिता के पास काम न होने पर और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर ब्यूटी ने अपने परिवार को न सिर्फ संभाला बल्कि अपने सपने को भी सच कर दिखाया. आइए डॉ. ब्यूटी झा की सफलता की कहानी जानते हैं.

दिन में काम, रात में पढ़ाई

कुछ हासिल करने के लिए आपने दिन-रात कितनी मेहनत की है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है बल्कि खुद आपके द्वारा की गई मेहनत इसका जवाब देने में सक्षम है. परिवार की आर्थिक मदद के लिए मां के साथ मोमोज के ठेला पर काम करती थी. दिन में मोमोज बेचना और रात को पढ़ाई करना उनके दिनचर्या का हिस्सा तब तक बना रहा जब तक वो नीट परीक्षा में सफल नहीं हुई. जब भी समय मिलता वो उसे बर्बाद करने की बजाए पढ़ने में लगा देती थी और किताब खोलकर ठेले पर भी खाली समय के दौरान पढ़ने लगती थी.

बिहार की रहने वाली ब्यूटी झा और उनका परिवार कुछ साल पहले दिल्ली आकर रहने लगा था. पिता की नौकरी एक फैक्ट्री में माली के तौर पर थी लेकिन 2020 में उनका काम छूट गया और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी. ऐसे में अपनी मां के साथ ब्यूटी ने मोमोज का काम किया सुबह और रात के समय में वो पढ़ाई करती थी लेकिन शाम को वो मोमोज को बेचने जाती थी.

बिना कोचिंग NEET क्रैक

अपनी मेहनत का फल उन्हें साल 2023 में NEET परीक्षा को क्रैक करने के बाद हासिल हुआ. बिना किसी कोचिंग क्लास या अन्य सहायता के उन्होंने सफलता हासिल की. NEET 2023 में 4809वीं रैंक हासिल करने के बाद वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए योग्य हुई. MBBS की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो सफेद कोट में खुद को देखने का सपना करने के साथ नाम के आगे डॉ. लगा सकेंगी.

