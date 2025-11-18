Success Story: नहीं थे कोचिंग के लिए पैसे, घर तक दिया था बेच; 20 की उम्र में मिली सफलता; ऐसे बनी DSP चित्रा

Success Story of DSP Chitra Kumari: हालात सही न हो लेकिन इरादा अगर बुलंद होता है तो सफलता हासिल करने में जिंदगी की बड़ी सी बड़ी चुनौतियां भी हरा नहीं सकती है. इसका एक उदाहरण चित्रा कुमारी है जिनकी आंखों में अधिकारी बनने का सपना था लेकिन हाथ में पैसा नहीं था कि वो पढ़ाई के लिए महंगी-महंगी कोचिंग क्लास ले सके. अपनी आर्थिक स्थिति को उन्होंने कभी कमजोरी नहीं बनने दिया और वो कर दिखाया जो हर उस शख्स को प्रेरणित कर सकती है जिसके पास पैसे न हो मगर पढ़ने का जज्बा और मजबूत इरादा होना चाहिए.

20 साल की उम्र में सफलता की हासिल

सिर्फ 20 साल की उम्र में चित्रा को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनने के कारण जाना जाता है. एक ऐसे परिवार से आती है जहां घर तक के खर्च के लिए भी होने वाली परेशानियों को उन्होंने देखा है. भारत के प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) है जिसके कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम (CCE) में पास होकर उन्होंने डीएसपी बने का सपना पूरा किया है.

पिता की नौकरी जाने से बढ़ी समस्या

साल 2008 में पिता सुरेश प्रसाद की बैंक से नौकरी चली गई. इसके बाद से घर खर्च को चलाना तक मुश्किल था. हालांकि, उनके पिता ने ऐसी परिस्थिति से घबराने की बजाए समझदारी से काम लिया. जीवन के उस मोड़ पर ऐसा फैसला लिया जो शायद हर कोई न ले सके.

बच्चों की पढ़ाई खर्च के लिए उन्होंने खेती और किसानी तो की ही साथ ही अपनी जमीन भी बेच दी. बेचन पर जो रकम मिली उसे बैंक में जमा किया और फिर उस पर मिलने वाले ब्याज से बच्चों को पढ़ाया-लिखाया. बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए कोचिंग क्लास का खर्च उठाने जितने पैसे नहीं थे जिस वजह से बिना कोचिंग के तैयारी की और उसका परिणाम ये मिला कि 20 साल की बिटिया डीएसपी बन गई.

पहली बार में मिली सफलता

बीपीएससी सीसीई परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने किसी तरह की कोई कोचिंग क्लास नहीं ली. बिहार के बक्सर की रहने वाली चित्रा ने बिना कोचिंग के ही पहली बार में बीपीएससी अटेम्प्ट में 67वीं रैंक हासिल की थी जिसके बाद उन्हें डीएसपी पद हासिल हुआ.

