Success Story: 3 बच्चों की मां बनीं PCS ऑफिसर; 40 की उम्र में मिली सफलता; जानें कौन है दीपा भाटी?

UPPSC Success Story of Deepa Bhati: उम्र निकल जाने का ताना और 3 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ आखिरकार एक गृहणी ने वो कर दिखा जिसके बाद उन्हें सुपरमॉम का दर्जा मिला. शादी के 18 साल बाद 40 की उम्र में पीसीएस ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया. आइए नोएडा की रहने वाली पीसीएस अफसर दीपा भाटी की सफलता की कहानी जानते हैं.
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UPPSC Success Story of Deepa Bhati: सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए उम्र के गुलाम होना जरूरी नहीं है, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए जिससे एक न एक दिन जरूर व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है जहां जाना चाहता है. भले ही घर की जिम्मेदारियां कंधों पर हो या समाज के तानों का सामना करना पड़े, अपने लक्ष्य की ओर खास फोकस रखने वाला इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ ही लेते है. आज हम आपको एक ऐसी हाउसवाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शादी के 18 साल बाद सफलता हासिल की. 3 बच्चों की जिम्मेदारी को निभाते हुए एक मां, पत्नी और बहू की भूमिका के साथ खुद के लिए कुछ करने की उम्मीद के साथ 40 साल की उम्र तक किताबें उठाईं और नतीजा ये रहा कि उन्हें समाज में वो इज्जात मिली जो कहीं न कहीं उनकी अधिक उम्र और बच्चों के कारण तानों के बीच कहीं खो गई थी.
दरअसल, हम नोएडा की रहने वाली दीपा की बात कर रहे हैं जिन्होंने 40 की उम्र में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) को क्रैक कर लिया. इस परीक्षा में पास होकर केवल प्रशासनिक अधिकारी बनने तक का सफर नहीं, बल्कि दीपा कई महिलाओं के लिए एक आवाज भी बनीं. घर के काम और बच्चों की परवरिश के साथ महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती है, ये उन्होंने साबित किया है.
नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के कोंडली बांगर गांव की रहने वाली दीपा भाटी ने अपनी शादी के 18 साल बाद सफलता हासिल की. कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी और फिर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां मिलीं. इसके बाद तो उनके लिए पढ़ाई करना एक बड़ा टास्क हो गया था. केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और इतिहास में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद भी वो घर की जिम्मेदारियों में घिरी हुई थीं. कामकाज के बीच पढ़ने का समय निकालना भी मुश्किल था. आर्थिक जरूरतों की वजह से उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ा मगर सेहत सही न रहने के वजह से उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी.
दीपा भाटी के भाई ने उन्हें सलाह दी कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएं. इसके लिए उन्होंने 40 की उम्र में तैयारी शुरू की और आस-पास के लोगों के ताने शुरू हो गए. हालांकि, दीपा ने लोगों की नहीं सुनी और वो अपनी पढ़ाई करती रहीं. उनकी बड़ी बेटी 12वीं में थी और वो अपनी बेटी के साथ ही यूपीपीएससी की तैयारी करती थी. इसके अलावा सब लोगों के सोने के समय दोपहर में वो पढ़ाई करती थीं और रात में भी देर रात पढ़ती थीं.
साल 2021 की यूपी पीसीएस परीक्षा में दीपा को 166वीं रैंक के साथ सफलता हासिल हुई. वर्तमान में वो सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में प्रधानाचार्य के पद पर हैं. पीसीएस ऑफिसर के तौर पर समाज की सेवा कर रही हैं. दीपा भाटी का कहना है कि आप धैर्य और मेहनत के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं जिसके लिए उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती है. आज के समय में दीपा भाटी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं.
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