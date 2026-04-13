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Hindi Newsशिक्षाSuccess Story: 55 साल में 138 डिग्रियां, 3 PhD... गजब है ये शख्य, रिटार्यमेंट के बाद सैनिक ने नहीं छोड़ा पढ़ने का जुनून

Success Story: 55 साल में 138 डिग्रियां, 3 PhD... गजब है ये शख्य, रिटार्यमेंट के बाद सैनिक ने नहीं छोड़ा पढ़ने का जुनून

Success Story of Dr Dashrath Singh Shekhawat: एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कांधे पर जिम्मेदारियां थी लेकिन जुनून को पूरा करने का इरादा भी मजबूत था और वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कल्पना कर सके. 55 साल की उम्र में पूर्व भारतीय सैनिक 138 डिग्रियां हासिल की. आइए पूर्व सैनिक डॉ. दशरथ सिंह शेखावत की सफलता की कहानी जानते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:05 PM IST
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Success Story of EX Army Dr Dashrath Singh Shekhawat
Success Story of EX Army Dr Dashrath Singh Shekhawat

Success Story of Dr Dashrath Singh Shekhawat: जिम्मेदारियों के बोझ से दबे 10वीं के स्टूडेंट ने जैसे-तैसे सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर जब बात आगे की पढ़ाई की आई तो खाली जेब ने इजाजत नहीं दी. अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से 10वीं तक तो पढ़ाई कर ली लेकिन महाविद्यालय की पढ़ाई ने सपनों में ही जगह बना ली थी. इस सपने को पूरा करने के लिए एक दिन दोस्तों के साथ दशरथ घर से 13 किलोमीटर दूर गए भी. वहां स्थित सेठ जीबी पोद्दार महाविद्यालय नवलगढ़ में कुछ दिनों बाद नाम कट गया उसके पीछे की वजह फीस न दे पाना रहा. ये संघर्ष यहां थमा नहीं था बल्कि शुरुआत ही यहीं से हुई. कौन जानता था जिस छात्र की पढ़ाई 10वीं में आकर थम गई थी वो इतिहास रच देंगे और 138 डिग्रियां अपने नाम कर लेंगे. आइए पूर्व सैनिक डॉ. दशरथ सिंह शेखावत की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति!

हैरानी हो सकती है लेकिन सच है कि राजस्थान के झुंनझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के गांव खिरोड़ के रहने वाले भारतीय पूर्व सैनिक दशरथ सिंह शेखावत दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे व्यक्ति में से एक है. अलग-अलग विषयों में उन्होंने कुल 138 डिग्रियां हासिल की हैं. डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा 3 पीएचडी भी हासिल कर चुके हैं. 'Most Educationally Qualified Person' के रूप में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड दशरथ सिंह शेखावत का नाम दर्ज हो चुका है. 

7 UG, 46 PG और 3 PhD...

पूर्व सैनिक डॉ. दशरथ सिंह शेखावत ने एक दो नहीं बल्कि 138 डिग्रियां हासिल कर रखी हैं. अलग-अलग विषयों में 7 अंडरग्रेजुएशन की डिग्री, 7 मिलिट्री स्टडीज की डिग्रियां, 46 पोस्टग्रेजुएशन की डिग्रियां, 23 डिप्लोमा, 52 सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा तीन विभिन्न विषयों में पीएचडी की हुई है. IGNOU के दीक्षांत समारोह में डॉ. दशरथ सिंह को वैदिक अध्ययन में मास्टर डिग्री से सम्मानित किया गया है.

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पढ़ने के जुनून ने दिलाई 138 डिग्रियां

एक साधारण परिवार से दशरथ सिंह आते हैं और उन्होंने बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना किया. शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से पूरी की. टॉप रैंक हासिल करने के बाद भी जिम्मेदारी ने उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया और वहीं पूर्ण विराम लगाते हुए वो आर्थिक मदद के लिए भारतीय सेना में जुड़े. साल 1988 में वो सेना में भर्ती हुए और 16 साल के कार्यकाल के दौरान कांधे पर बंदूक और हाथ में किताबों के साथ सफर तय किया. सेना की नौकरी के साथ-साथ उन्होंने पढ़ाई करने का सोचा और अपने जुनून को बुरी परिस्थिति के कारण भी छोड़ा नहीं.

बॉर्डर पर रहते हुए पढ़ाई

पूर्व सैनिक दशरथ सिंह ने टाइम मैनेज करते हुए पढ़ाई पूरी की. बॉर्डर पर तैनात थे और रात के समय कोई लाइट वाला कमरा भी नहीं मिला कि वो पढ़ पाते. ऐसे में उन्होंने दोपहर का समय देखा जब उनके पास दो घंटे होते हैं जिसमें 1 घंटा उन्होंने पढ़ने के लिए निकाला. सिर्फ ये ही नहीं होली-दीपावली की छुट्टी भी नहीं लेते थे और इन छुट्टियों को अप्रैल-मई के महीने में लेते थे जब परीक्षा देने वाला महीना होता था. इस तरह से ड्यूटी पर रहते हुए वो पढ़ाई करते रहे. उनकी पहली डिग्री बीए आर्ट्स की रही.

रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ी पढ़ाई

सिर्फ नौकरी तक ही पढ़ने का सफर नहीं रहा बल्कि इसके बाद असली जर्नी शुरू हुई. पूर्व सैनिक दशरथ सिंह ने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी. सिर्फ सीखना और अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करने की रुचि ने उन्हें 138 डिग्रियों का मालिक बना दिया. 3 पीएचडी डिग्रियों में तीसरे नंबर की पीएचडी डिग्री, वुमन एंपावरमेंट से संबंधित है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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