80,00,000 पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़ पहुंचीं Meta, जानें कैसे बिना IIT से पढ़ें यहां तक का सफर किया तय?

Success Story: खबर की हेडिंग पढ़कर आप भी कुछ देर के लिए शॉक रह गए होंगे कि..वकाई 80 लाख पैकेज वाली गूगल में नौकरी किसी ने छोड़ दी, लेकिन ये सही है. चलिए आपको बताते हैं..दरअसल, आज के इस खबर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की गरिमा राजपूत की, जो अपनी नौकरी छोड़ने को लेकर काफी चर्चाओं में हैं.

आईआईटी से नहीं बल्कि यहां से की बी.टेक की पढ़ाई

गरिमा राजपूत ने हाल ही में गूगल की अपनी नौकरी को छोड़ दिया है. हालांकि, उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने के साथ ही Meta (फेसबुक) में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब जॉइन कर लिया है. उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कैंपस प्लेसमेंट में गूगल में 80 लाख सालाना पैकेज की नौकरी हासिल की थी, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने ये ऊंचा मुकाम बिना किसी टॉप आईआईटी से बीटेक की पढ़ाई करके हासिल किया है. साथ ही ये साबित किया है बिना टॉप इंजीनियरिंग संस्थान से बीटेक किए बिना भी आप गूगल में जॉब पा सकते हैं.

मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! क्या बिना B.Tech किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? जानें जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

जानें कितनी की है पढ़ाई?

गरिमा राजपूत दिल्ली की रहने वाली है. वह एक साधारण परिवार से आती है. बचपन से ही वह पढ़ाई-लिखाई में तेज रही हैं. उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद जेईई मेन पास परीक्षा पास की है. इसके बाद उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट किया. इसके बाद उन्होंने गेट की तैयारी की और 166वीं रैंक हासिल कर IIT दिल्ली से एमटेक कोर्स में एडमिशन लिया. यहां उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान गूगल में नौकरी मिली.

Meta में शुरू किया अब सफर

उन्होंने गूगल के लंदन ऑफिस में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिली. यहां उन्हें सालाना 80 लाख रुपये का ऑफर मिला था. कुछ समय तक गरिमा ने यहां नौकरी की और अनुभव लेने के बाद उन्होंने अपने रिजाइन दे दिया और अब उन्होंने दुनिया की नंबर 1 कंपनी मेटा (Meta) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी नई पारी शुरू की है. यहां भी वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करेंगी.