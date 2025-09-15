80,00,000 पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़ पहुंचीं Meta, जानें कैसे बिना IIT से पढ़ें यहां तक का सफर किया तय?
Advertisement
trendingNow12922471
Hindi Newsशिक्षा

80,00,000 पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़ पहुंचीं Meta, जानें कैसे बिना IIT से पढ़ें यहां तक का सफर किया तय?

Success Story: IIT नहीं, फिर भी Google में लाखों का पैकेज; अब Meta जॉइन कर रहीं कमाल, जानें किस खास पढ़ाई से मिली सक्सेस. कैसे यहां तक का सफर तय किया. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI
AI

Success Story: खबर की हेडिंग पढ़कर आप भी कुछ देर के लिए शॉक रह गए होंगे कि..वकाई 80 लाख पैकेज वाली गूगल में नौकरी किसी ने छोड़ दी, लेकिन ये सही है. चलिए आपको बताते हैं..दरअसल, आज के इस खबर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की गरिमा राजपूत की, जो अपनी नौकरी छोड़ने को लेकर काफी चर्चाओं में हैं. 

आईआईटी से नहीं बल्कि यहां से की बी.टेक की पढ़ाई 
गरिमा राजपूत ने हाल ही में गूगल की अपनी नौकरी को छोड़ दिया है. हालांकि, उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने के साथ ही Meta (फेसबुक) में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब जॉइन कर लिया है. उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कैंपस प्लेसमेंट में गूगल में 80 लाख सालाना पैकेज की नौकरी हासिल की थी, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने ये ऊंचा मुकाम बिना किसी टॉप आईआईटी से बीटेक की पढ़ाई करके हासिल किया है. साथ ही ये साबित किया है बिना टॉप इंजीनियरिंग संस्थान से बीटेक किए बिना भी आप गूगल में जॉब पा सकते हैं. 

मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! क्या बिना B.Tech किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? जानें जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

जानें कितनी की है पढ़ाई?
गरिमा राजपूत दिल्ली की रहने वाली है. वह एक साधारण परिवार से आती है. बचपन से ही वह पढ़ाई-लिखाई में तेज रही हैं. उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद जेईई मेन पास परीक्षा पास की है. इसके बाद उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट किया. इसके बाद उन्होंने गेट की तैयारी की और 166वीं रैंक हासिल कर IIT दिल्ली से एमटेक कोर्स में एडमिशन लिया. यहां उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान गूगल में नौकरी मिली. 

Meta में शुरू किया अब सफर
उन्होंने गूगल के लंदन ऑफिस में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिली. यहां उन्हें सालाना 80 लाख रुपये का ऑफर मिला था. कुछ समय तक गरिमा ने यहां नौकरी की और अनुभव लेने के बाद उन्होंने अपने रिजाइन दे दिया और अब उन्होंने दुनिया की नंबर 1 कंपनी मेटा (Meta) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी नई पारी शुरू की है. यहां भी वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करेंगी. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
;