1-2 नहीं बल्कि इस IPS के पास है डिग्रियों की भरमार; अधिकारी बन इस खूंखार डाकू का किया एनकाउंटर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
IPS Akhil Kumar: पढ़ें आईपीएस अधिकारी अखिल कुमार की कहानी, जो वर्तमान में यूपी के कानपुर में कमिश्नर के पद पर तैनात थे, लेकिन अब वह डिजिटल इंडिया के एमडी और सीईओ बन गए हैं.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:07 PM IST
IPS Akhil Kumar Success Story: रोजाना हम आपके लिए आईएएस, आईपीएस अधिकारी सफलता की कहानी लेकर आते हैं. इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आईपीएस अखिल कुमार की. वर्तमान में अखिल कुमार यूपी के कानपुर में कमिश्रर के पद पर तैनात थे, लेकिन ये अब चर्चाओं में इसलिए आ गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इन्हें डिजिटल इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया है. 

बता दें, साल 2024 में वह कानपुर पुलिस कमिश्नर बने थे. इसके बाद उन्होंने जिले में ऑपरेशन महाकाल नाम से अभियान शुरू किया था. ये अभियान अपराधियों के खिलाफ था. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब आईपीएस अखिल कुमार को केंद्र से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. साल 2010 में वह मेरठ के डीआईजी पद पर रहते हुए विदेश मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 

कौन हैं अखिल कुमार ?
अखिल कुमार 1994 बैच यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. वह गोरखपुर में एडीजे (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसपी रहे चुके हैं. अखिल कुमार गाजियाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, गाजीपुर, अलीगढ़, इटावा, देवरिया और अमरोहा जैसे जिलों में पुलिस कप्तान रह चुके हैं. अधिकारी बनने के बाद वह कई बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं. अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था संभालने में एक अलग पहचान बनाई है. वह अखिलेश दुबे केस खोलने को लेकर बेहद चर्चा में आए थे.

इसके साथ ही साल 2005 में भी वह चर्चा में रहे, जब उन्होंने कुख्यात डाकू निर्भय गुर्जर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. यह एनकाउंटर चंबल के जंगलों में हुई थी. जानकारी के अनुसार, निर्भय पर 200 से ज्यादा आपराधिक मामले थे. वह और उसका गैंग फिरौती व अपहरण के मामलों में काफी ज्यादा एक्टिव रहता था. ऐसे में इस एनकाउंटर के बाद अखिल कुमार की छवि मजबूत रूप बाहर आई.

अखिल कुमार की शिक्षा
आईपीएस अखिल कुमार वह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं. उनका जन्म 1 जनवरी 1972 को हुआ था. वह पढ़ाई में काफी तेज रहे. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. इसके बाद उन्होंने तीन प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. उन्होंने मास्टर इन इंटरनल अफेयर्स, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और एमफिल इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी जैसी डिग्रियां हासिल की

