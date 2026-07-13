/12 साल की उम्र में खड़ी कर दी AI कंपनी! 9 साल में सीखी Python, अब कई देशों में कारोबार संभाल रही है ये बच्ची

Success Story of Mana Jampala: जिस उम्र में बच्चों का ध्यान सिर्फ खेलने-कूदने में होता है उस उम्र में एक लड़की ने एआई सीखकर वो कर दिखाया जिसके बारे में ही कोई शायद सोच सके. स्कूल और अपने शौक को पूरा करने में व्यस्त रहने की उम्र में मना जमपाला ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप खड़ा कर दिया है और कई कंपनियों को उसके जरिए चलाया जा रहा है. दरअसल, 12 साल की उम्र में कमाल करने वाली मना ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना की रहने वाली है. वर्तमान में कक्षा 7वीं में है और 'Voxa' की फाउंडर हैं.
दरअसल, Voxa एक AI-पावर्ड रिसेप्शनिस्ट है जो बिजनेस के कस्टमर कॉल्स को 24/7 मैनेज करने में मदद करता है. आइए जानते हैं कि कैसे मना जमपाला ने सिर्फ 12 साल की उम्र में कमाल करके दिखाया है?
12 साल की मना जमपाला को अपने पिता के वर्कप्लेस पर होने वाली एक समस्या से तब प्रेरणा मिली जब उन्होंने वास्तविक जीवन की एक चुनौती को एक इनोवेटिव AI सॉल्यूशन में बदल दिया. 9 साल की उम्र में मना ने पायथन सीखा और कोडिंग के बारे में जानने के बाद 11 साल की उम्र में AI प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू कर दिया था. इसके बाद उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया. उनका ये सफर उन्हें सबसे कम उम्र के AI उद्यमियों में से एक बनाता है.
दरअसल, मना को Voxa का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में कर्मचारियों को अक्सर दूसरे ग्राहकों को अटेंड करने के दौरान आने वाले फोन कॉल्स मिस करते हुए देखा. लगातार कॉल को अटेंड न करने वाली समस्याओं के सामाधान के लिए उन्होंने एक ऐसे AI वॉयस असिस्टेंट तैयार किया जो सिर्फ फोन कॉल का जवाब ही नहीं दे सकता बल्कि अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल कर सकता है. इसके अलावा रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स ले सकता है, फॉलो-अप मैसेजेस भेज सकता है, कॉल की पूरी समरी तैयार कर सकता है.
वोक्सा का इस्तेमाल कनाडा, भारत और कंबोडिया के बिजनेसेज द्वारा किया जा रहा है. ये सर्विस-बेस्ड बिजनेसेज के लिए 24/7 AI वॉयस असिस्टेंट तैयार करता है. इसके जरिए कंपनियों को मिस्ड कॉल्स, स्टाफ पर काम का बोझ और सर्विस में आने वाली रुकावटों को कम करने में मदद मिलती है. वर्तमान में ये कंपनी रेस्टोरेंट, फार्मेसी समेत अन्य सर्विस से जुड़ी हुई है और कनाडा में पूरी तरह से पायलट प्रोजेक्ट्स और लाइव डिप्लॉयमेंट पर भी काम कर रही है. मना जमपाला का ये इनोवेशन कईयों के लिए एक प्ररेणा बन सकता है.