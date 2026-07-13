/12 साल की उम्र में खड़ी कर दी AI कंपनी! 9 साल में सीखी Python, अब कई देशों में कारोबार संभाल रही है ये बच्ची

Success Story of Mana Jampala: जिस उम्र में बच्चों का ध्यान सिर्फ खेलने-कूदने में होता है उस उम्र में एक लड़की ने एआई सीखकर वो कर दिखाया जिसके बारे में ही कोई शायद सोच सके. स्कूल और अपने शौक को पूरा करने में व्यस्त रहने की उम्र में मना जमपाला ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप खड़ा कर दिया है और कई कंपनियों को उसके जरिए चलाया जा रहा है. दरअसल, 12 साल की उम्र में कमाल करने वाली मना ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना की रहने वाली है. वर्तमान में कक्षा 7वीं में है और 'Voxa' की फाउंडर हैं.