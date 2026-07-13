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12 साल की उम्र में खड़ी कर दी AI कंपनी! 9 साल में सीखी Python, अब कई देशों में कारोबार संभाल रही है ये बच्ची

Success Story of Mana Jampala: आज हम आपको एक ऐसी लड़की की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में एआई स्टार्टअप शुरू किया है और कई कंपनियों में बिजनेस संभाल रही है. आइए मना जमपाला की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:22 AM IST
12 साल की उम्र में खड़ी कर दी AI कंपनी! 9 साल में सीखी Python, अब कई देशों में कारोबार संभाल रही है ये बच्ची
Image Credit: Success Story of Mana JampalaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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