/Success Story: 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर IFS बनीं मुस्कान जिंदल, फॉर्म भरते वक्त आड़े आई थी एज लिमिट

UPSC Success Story of IFS Muskan Jindal: कहते हैं, अगर सपनों को उड़ान देने का जज्बा हो, तो कड़ी मेहनत के आगे मंजिल खुद झुक जाती है. बस जरूरत होती है तो खुद पर अटूट विश्वास की. कुछ ऐसा ही दृढ़ संकल्प हिमाचल प्रदेश की रहने वाली मुस्कान जिंदल का भी था. मुस्कान ने बचपन के अपने IFS बनने के सपने को साकार करने के लिए दिन-रात एक कर दिए, लेकिन इस सफर की शुरुआत में ही एक ऐसा मोड़ आया जब वो UPSC का फॉर्म भरने गईं, तो न्यूनतम आयु सीमा पूरी न होने के कारण आवेदन ही नहीं कर पाईं. उसके बाद कैसे और किस तरह से वो सिर्फ 22 की उम्र में आईएफएस ऑफिसर बनीं? आइए IFS मुस्कान जिंदल की सफलता की कहानी जानते हैं.
हिमाचल प्रदेश की रहने वाली मुस्कान बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई के मामले में काफी अच्छी थी. उन्होंने 10वीं और 12वीं में भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं. कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उनके 96 अंक आए थे. उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए बचपन से ही प्रयास किया है. हिमाचल प्रदेश से स्कूलिंग करने के बाद वो दूसरे शहर गई और वहां से अपनी ग्रेजुएशन की.
12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए चंडीगढ़ गईं और पंजाब यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त एसडी कॉलेज में एडमिशन लिया. यहां से उन्होंने अपनी बीकॉम डिग्री हासिल की. इसके बाद भी उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर रहा वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को लेकर रहा था. अपने कॉलेज में भी वो टॉपर रहीं.
ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के दौरान उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. रोजाना वो 4 से 5 घंटे का समय सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में बिताती थी. कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ तैयारी को जारी रखा. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के साथ ही उनकी यूपीएससी को लेकर तैयारी भी पूरी हुई लेकिन नियम के मुताबिक उनकी उम्र फॉर्म भरने के लिए कम थी.
Officially allocated to Indian Foreign Service ! pic.twitter.com/dhgBbXBEag
— Muskan Jindal (@muskan_ifs) September 25, 2020
उम्र कम होने के कारण उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया और फिर साल 2019 में आयोजित होने वाली यूपीएससी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा. परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने पहली बार में एग्जाम क्रैक कर लिया और ऑल इंडिया रैंकिंग 87वीं रैंक के साथ उन्होंन सफलता हासिल की. इसके साथ ही उनका आईएफएस बनने का सपना पूरा हुआ. भारतीय विदेशी सेवा में मुस्कान जिंदल की भर्ती हुई. साल 2020 से वो इस पद पर कार्यरत हैं.