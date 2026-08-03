/Success Story: 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर IFS बनीं मुस्कान जिंदल, फॉर्म भरते वक्त आड़े आई थी एज लिमिट

UPSC Success Story of IFS Muskan Jindal: कहते हैं, अगर सपनों को उड़ान देने का जज्बा हो, तो कड़ी मेहनत के आगे मंजिल खुद झुक जाती है. बस जरूरत होती है तो खुद पर अटूट विश्वास की. कुछ ऐसा ही दृढ़ संकल्प हिमाचल प्रदेश की रहने वाली मुस्कान जिंदल का भी था. मुस्कान ने बचपन के अपने IFS बनने के सपने को साकार करने के लिए दिन-रात एक कर दिए, लेकिन इस सफर की शुरुआत में ही एक ऐसा मोड़ आया जब वो UPSC का फॉर्म भरने गईं, तो न्यूनतम आयु सीमा पूरी न होने के कारण आवेदन ही नहीं कर पाईं. उसके बाद कैसे और किस तरह से वो सिर्फ 22 की उम्र में आईएफएस ऑफिसर बनीं? आइए IFS मुस्कान जिंदल की सफलता की कहानी जानते हैं.