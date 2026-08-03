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Success Story: 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर IFS बनीं मुस्कान जिंदल, फॉर्म भरते वक्त आड़े आई थी एज लिमिट

UPSC Success Story of IFS Muskan Jindal: बचपन के सपने को पूरा करने की ऐसी जिद थी कि मुस्कान जिंदल ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी उस समय तक कर ली जब वो उस परीक्षा देने की आयु सीमा से बाहर थी. उन्हें एग्जाम में शामिल होने के लिए एक साल ब्रेक लेना पड़ा था और फिर एज होने पर फॉर्म भरकर अपने सपने को पूरा किया.

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:35 PM IST
Success Story: 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर IFS बनीं मुस्कान जिंदल, फॉर्म भरते वक्त आड़े आई थी एज लिमिट

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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