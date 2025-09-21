स्कूल में 3 सब्जेक्ट में हुए थे फेल; नहीं मानी हार, दुकान को बनाया स्टडी रूम और बिना कोचिंग पास कर ली UPSC परीक्षा
Success Story: पढ़ें पंकज यादव की सफलता की कहानी जिन्होंने बिना किसी कोचिंग और प्राइवेट नौकरी के साथ यूपीएससी परीक्षा पास को पहले प्रयास में पास कर लिया. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:24 AM IST
स्कूल में 3 सब्जेक्ट में हुए थे फेल; नहीं मानी हार, दुकान को बनाया स्टडी रूम और बिना कोचिंग पास कर ली UPSC परीक्षा

UPSC Success Story: कहते हैं अगर काबिलियत हो तो इंसान किसी भी ऊंचाई को छू सकता है. भले जीवन में कितने भी उतार-चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है पूरी ईमानदारी के साथ अपने सपने के प्रति काम करना. ऐसी ही कुछ कहानी है पंकज यादव की, जिन्होंने अपनी कुछ असफलता को अपने लक्ष्य के बीच मं नहीं आने दिया.  चलिए जानत हैं उनके सफलता की कहानी. 

नौकरी के साथ पास की UPSC
वैसे तो कई लोग हैं जो बार-बार मेहनत तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं. ऐसे में वो खुद को हारा हुई समझकर प्रयास करना बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असफ होने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखते हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं पंकज यादव (Pankaj Yadav) की, जिन्होंने अपने मेहतन के दम पर प्राइवेट नौकरी के साथ देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल यूपीएससी परीक्षा को अपने पहले प्रयास में पास किया है. 

स्कूल में तीन सब्जेक्ट में हुए थे फेल
जानकारी के अनुसार, पंकज एक बार स्कूल में तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए थे. ऐसे में उनकी टीचर ने कहा था कि आगे जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट से ही हो पाएगा. वरना कुछ नहीं कर पाओगे. टीचर की इस बात को पंकज ने चुनौती के रूप में लिया और जमकर पढ़ाई की. पढ़ाई के उन्होंने अपने पिता के दुकान के स्टोरेज रूम को अपना स्टडी रूम बना लिया. यहीं पर बैठकर वह अपनी पढ़ाई किया करते थे. बिना किसी के मदद से उन्होंने पढ़ाई की स्कूल में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों से अधिक स्कोर हासिल कर अपना आत्मविश्वास हासिल किया.  

पहले प्रयास में क्रैक कर ली UPSC
स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक किया. इसके बाद पंकज की प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई. हालांकि, कुछ सालों बाद उन्हें सिविल सेवा की तैयारी करने का जुनून सवार हुआ और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. उन्होंने नौकरी के साथ ही परीक्षा की तैयारी की और अपने पहले प्रयास में ही इस परीक्षा को पास कर लिया. खास बात ये है कि इस परीक्षा के लिए भी उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. 

युवाओं को पंकज से ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी बार भी असफलता क्यों ना मिले, आपको हार नहीं माननी है. साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है. उन्होंने परीक्षा की तैयारियों के दौरान खुद को सोशल मीडिया से भी दूर रखा था. 

