JEE Advanced Success Story: 10 साल की उम्र में खो दिया पिता का साया, मां ने छोड़ी अपनी क्लास... फिर बेटे ने हासिल कर लिया IIT का सपना

देश के सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिने जाने वाले JEE Advanced के परिणाम आने के बाद कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आई हैं. इनमें महाराष्ट्र के साहिल प्रधान की कहानी खास है. साहिल ने महज 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. वर्ष 2018 में पिता के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई. साहिल बताते हैं कि उन्होंने अपनी मां को कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टूटते देखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बेटे की पढ़ाई को प्राथमिकता देना उनके लिए आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने साहिल के सपनों को जिंदा रखा. यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना.

मां का साथ कितना अहम रहा?

साहिल की मां पेशे से टीचर हैं और ट्यूशन पढ़ाती हैं. जब साहिल 11वीं और 12वीं में पहुंचे, तब उन्होंने बेटे की बोर्ड और JEE तैयारी में पूरा सहयोग देने के लिए अपनी कई क्लासेस से ब्रेक ले लिया. गणित साहिल का पसंदीदा विषय था और उनकी मां भी मैथ्स में रुचि रखती थीं. ऐसे में उन्होंने बेटे को पढ़ाने और कठिन कॉन्सेप्ट समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साहिल के अनुसार, उनकी मां ने सिर्फ आर्थिक और भावनात्मक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि पढ़ाई के प्रति लगातार प्रेरित भी किया. आज जब उनका IIT में पढ़ाई का सपना पूरा होने जा रहा है, तो वह इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपनी मां को देते हैं.

तैयारी में क्या चुनौतियां आईं?

साहिल ने JEE की तैयारी 11वीं कक्षा से शुरू की थी. शुरुआत में उन्हें फिजिक्स और मैथ्स में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कोचिंग में पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि एडवांस्ड स्तर की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन की जरूरत है. कई टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं आए, जिससे आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ. इसी दौरान उनकी मां ने उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Physics Wallah से पढ़ने की सलाह दी. वहां से पढ़ाई शुरू करने के बाद धीरे-धीरे उनकी समझ बेहतर होती गई. नियमित अभ्यास, सेल्फ स्टडी और कमजोर टॉपिक्स पर फोकस करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा. उन्होंने बिना ड्रॉप लिए पहली ही कोशिश में JEE Advanced परीक्षा दी और सफलता हासिल की.

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सफलता का मंत्र क्या रहा?

साहिल का कहना है कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज अनुशासन और निरंतर अभ्यास था. वह रोज 4 से 5 घंटे ऑनलाइन क्लास करते थे और इसके अलावा 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे. छुट्टी वाले दिनों में उनकी पढ़ाई 13 से 14 घंटे तक पहुंच जाती थी. हर लेक्चर के बाद वह उसी दिन नोट्स का रिवीजन करते थे और नियमित रूप से मॉक टेस्ट का विश्लेषण करते थे. सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखा. JEE अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए साहिल कहते हैं कि कम नंबर आने पर निराश होने के बजाय अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, फंडामेंटल्स मजबूत बनाएं और लगातार मेहनत करते रहें. उनका मानना है कि धीरे-धीरे प्रगति दिखने लगती है और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है.