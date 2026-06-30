/वेदों की पढ़ाई से सरकारी शिक्षक बनने तक... भदोही के शिव प्रकाश मिश्रा ने बिहार, झारखंड के बाद अब यूपी टीजीटी में भी लहराया परचम

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के तिलंगा, गोपीगंज निवासी शिव प्रकाश मिश्रा की सफलता की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं. वेदों की शिक्षा से शुरुआत करने वाले शिव प्रकाश ने पहले बिहार में शिक्षक बनने का सपना पूरा किया, फिर झारखंड शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल की और अब यूपी टीजीटी 2026 परीक्षा में भी चयनित होकर अपनी मेहनत का परचम लहरा दिया. लगातार तीन राज्यों की शिक्षक भर्ती में सफलता उनकी लगन, अनुशासन और निरंतर मेहनत का परिणाम है.
शिव प्रकाश मिश्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती विद्यालय से प्राप्त की, जहां उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का गहन अध्ययन किया. वैदिक शिक्षा ने उन्हें अनुशासित जीवन, नियमित अध्ययन और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की सीख दी. यही संस्कार आगे चलकर उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सबसे बड़ी ताकत बने.
वेदों की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिव प्रकाश ने आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. उनका लक्ष्य सरकारी शिक्षक बनना था. लगातार मेहनत और सही रणनीति के दम पर उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की और सरकारी शिक्षक के रूप में अपनी पहली नियुक्ति पाई. यह उनकी मेहनत का पहला बड़ा पड़ाव था.
बिहार में चयन के बाद भी शिव प्रकाश ने अपनी तैयारी नहीं रोकी. उन्होंने अलग-अलग राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी पास कर ली. लगातार दूसरी सफलता ने यह साबित कर दिया कि उनकी उपलब्धि केवल संयोग नहीं, बल्कि मजबूत तैयारी और आत्मविश्वास का परिणाम थी.
हाल ही में घोषित यूपी टीजीटी 2026 परीक्षा के परिणाम में भी शिव प्रकाश मिश्रा का चयन हुआ. इस सफलता के साथ उन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे तीन राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. एक के बाद एक मिली सफलताओं ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया है.
शिव प्रकाश मिश्रा का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए नियमित पढ़ाई, सही रणनीति और धैर्य सबसे जरूरी है. वे रोजाना तय समय के अनुसार अध्ययन करते, पुराने प्रश्नपत्र हल करते और अपनी कमजोरियों पर लगातार काम करते थे. उनका कहना है कि असफलता से घबराने की बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है.
शिव प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता और बड़े भाई श्री प्रकाश मिश्रा का सबसे बड़ा योगदान रहा है. उनका कहना है कि परिवार ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और कठिन समय में हमेशा साथ दिया. परिवार के इसी सहयोग और अपने निरंतर प्रयास के दम पर वह यह मुकाम हासिल कर सके.