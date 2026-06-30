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वेदों की पढ़ाई से सरकारी शिक्षक बनने तक... भदोही के शिव प्रकाश मिश्रा ने बिहार, झारखंड के बाद अब यूपी टीजीटी में भी लहराया परचम

भदोही के शिव प्रकाश मिश्रा ने वैदिक शिक्षा से शुरुआत कर बिहार, झारखंड और अब यूपी टीजीटी 2026 में सफलता हासिल की. जानिए उनकी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 30, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:33 PM IST
वेदों की पढ़ाई से सरकारी शिक्षक बनने तक... भदोही के शिव प्रकाश मिश्रा ने बिहार, झारखंड के बाद अब यूपी टीजीटी में भी लहराया परचम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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