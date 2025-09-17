12वीं में कम नंबर; नहीं मिला JEE एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका, अब गूगल से मिला 2 करोड़ का पैकेज
Advertisement
trendingNow12926406
Hindi Newsशिक्षा

12वीं में कम नंबर; नहीं मिला JEE एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका, अब गूगल से मिला 2 करोड़ का पैकेज

Success Story: 12वीं में कम नंबर मिलने पर जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठना का मौका नहीं मिला, लेकिन नहीं मानी हार. मेहनत और सफलता ने अब गूगल में लगा दी करोड़ों वाली जॉब. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12वीं में कम नंबर; नहीं मिला JEE एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका, अब गूगल से मिला 2 करोड़ का पैकेज

Success Story: कहते हैं जीवन में मिली अगर असफलता से आप कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित एक दिन सफलता आपको मिलती है. ऐसी ही एक शख्स की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें 12वीं में कम नंबर मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला. हालांकि, इस हार ना मानते हुए उन्होंने मेहनत की और आज गूगल में नौकरी हासिल कर ली है. पढ़ें सफलता की ये कहानी. 

हम बात कर रहे हैं झारखंड के छोटे से गांव से निकले शिवम राज की, जिन्होंने दिखा दिया है कि जिंदगी का सफर सिर्फ एक रिजल्ट बल्कि आपकी मेहनत और लगातार सही दिशा में प्रयास महत्व रखता है.  दरअसल, शिवम के 12वीं में 74% अंक आए थे जिसकी वजह से उन्हें जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला था. 

B.Tech पास युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका; आज ही करें अप्लाई, जानें सैलरी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा 12वीं की परीक्षा दी. इस बार शिवम में 86% नंबर स्कोर किया. इसके बाद वह IIT में दाखिला के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन्स और एडवांस्ड परीक्षा की तैयारी की और एग्जाम में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने IITs में दाखिला नहीं लिया. ऐसे में लोगों ने उनपर कई सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने किसी की बातों का ध्यान नहीं दिया. 

स्किल्स पर किया काम
बता दें, शिवम ने अपनी स्कूली पढ़ाई रांची के जेवीएम श्यामली से की. इसके बाद बीआईटी से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. साल 2021 में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कैंपस प्लेसमेंट मिला. उन्हें 52 लाख रुपये का पैकेज मिला, जो किसी भी छात्र के लिए एक बड़ी बात है. ऐसे में शिवम ने दो साल तक फ्रंट-एंड डेवलपर के तौर पर काम किया. साथ ही अपने स्किल्स पर काम किया. 

फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र! NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, जानें रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट

नए-नए चैलेंज के साथ ही शिवम आगे बढ़ते गए और वो अमेरिका तक पहुंच गए. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, एमहर्स्ट से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने गूगल के करियर पोर्टल के जरिए नौकरी के अप्लाई किया और चार राउंड के इंटरव्यू को पास करके 2 करोड़ रुपये सालाना पैकेज हासिल किया जो किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है.  शिवम के मुताबिक, जीवन में मिली कोई भी असफलता आपके लिए  अंत नहीं हो सकती है बल्कि ये आपको सुधार करने के लिए मौका देती है. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

success storygoogle

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;