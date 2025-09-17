12वीं में कम नंबर; नहीं मिला JEE एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका, अब गूगल से मिला 2 करोड़ का पैकेज

Success Story: कहते हैं जीवन में मिली अगर असफलता से आप कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित एक दिन सफलता आपको मिलती है. ऐसी ही एक शख्स की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें 12वीं में कम नंबर मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला. हालांकि, इस हार ना मानते हुए उन्होंने मेहनत की और आज गूगल में नौकरी हासिल कर ली है. पढ़ें सफलता की ये कहानी.

हम बात कर रहे हैं झारखंड के छोटे से गांव से निकले शिवम राज की, जिन्होंने दिखा दिया है कि जिंदगी का सफर सिर्फ एक रिजल्ट बल्कि आपकी मेहनत और लगातार सही दिशा में प्रयास महत्व रखता है. दरअसल, शिवम के 12वीं में 74% अंक आए थे जिसकी वजह से उन्हें जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला था.

हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा 12वीं की परीक्षा दी. इस बार शिवम में 86% नंबर स्कोर किया. इसके बाद वह IIT में दाखिला के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन्स और एडवांस्ड परीक्षा की तैयारी की और एग्जाम में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने IITs में दाखिला नहीं लिया. ऐसे में लोगों ने उनपर कई सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने किसी की बातों का ध्यान नहीं दिया.

स्किल्स पर किया काम

बता दें, शिवम ने अपनी स्कूली पढ़ाई रांची के जेवीएम श्यामली से की. इसके बाद बीआईटी से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. साल 2021 में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कैंपस प्लेसमेंट मिला. उन्हें 52 लाख रुपये का पैकेज मिला, जो किसी भी छात्र के लिए एक बड़ी बात है. ऐसे में शिवम ने दो साल तक फ्रंट-एंड डेवलपर के तौर पर काम किया. साथ ही अपने स्किल्स पर काम किया.

नए-नए चैलेंज के साथ ही शिवम आगे बढ़ते गए और वो अमेरिका तक पहुंच गए. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, एमहर्स्ट से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने गूगल के करियर पोर्टल के जरिए नौकरी के अप्लाई किया और चार राउंड के इंटरव्यू को पास करके 2 करोड़ रुपये सालाना पैकेज हासिल किया जो किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है. शिवम के मुताबिक, जीवन में मिली कोई भी असफलता आपके लिए अंत नहीं हो सकती है बल्कि ये आपको सुधार करने के लिए मौका देती है.