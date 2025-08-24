Success Story: पहले किया MBBS, फिर क्रैक की UPSC परीक्षा; AIR-35 के साथ भी नहीं बनें IAS, जानें वजह

UPSC Success Story: यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. दिन-रात की मेहनत के बाद इस परीक्षा को कोई पास कर पाता है. हर किसी का सपना होता है कि वो इस परीक्षा को पास करके आईएएस या आईपीएस बनें, लेकिन आज के इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की, लेकिन वह आईएएस नहीं बनें.

देश भर में 35वीं रैंक

हम बात कर रहे हैं हरियाणा से सोनीपत जिले के रहने वाले श्रेयक गर्ग की, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2024 में देश भर में 35वीं रैंक हासिल की थी. इस रैंक से उन्हें आसानी से आईएएस की पोस्ट मिल जाती, लेकिन उन्होंने आईएएस को नहीं चुना. दरअसल, श्रेयक गर्ग ने अपनी वरीयता में आईएएस को पहली पसंद के तौर पर नहीं भरा था. उन्होंने विदेश सेवा को चुना था. ऐसे में उन्हें आईएफएस पद दिया गया.

पिता हैं प्रोफेसर

बता दें, श्रेयक ने यूपीएससी की कठिन परीक्षा को अपने तीसरे प्रयास में पास किया है.उनके पिता आरके गर्ग दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में प्रोफेसर हैं. मां हाउसफाइव हैं.

एमबीबीएस के बाद UPSC

पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, महाराष्ट्र से एमबीबीएस किया है. इसके बाद वह यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जब एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान वह इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा, इसलिए उन्होंने यूपीएससी क्रैक करने का फैसला किया और सफलता भी हासिल की.

9 घंटे करते पढ़ाई

यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी. रोजाना वह 6 से 9 घंटे पढ़ाई करते थे. सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया. पहली बार उन्होंने साल 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई. ऐसे में उन्होंने हार ना मानते हुए अपना प्रयास जारी रखा और आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए.