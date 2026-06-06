/UPSC Success Story: 2 बहनों ने क्रैक किया सिविल सेवा एग्जाम, 4 बार हुईं फेल फिर एक बनीं IAS और दूसरी IRS अधिकारी

UPSC Success Story of IAS Saumya and IRS Sumegha Mishra: UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन इसी परीक्षा में दो सगी बहनों ने संघर्ष और मेहनत की मिसाल पेश की है. लगातार 4 बार असफल होने के बावजूद दोनों बहनों ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर डटी रहीं. उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई, जब एक बहन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में सफलता हासिल की, जबकि दूसरी बहन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की अधिकारी बनीं. ये कहानी साबित करती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास सफलता की ओर ले जाता है. आइए IAS सौम्या मिश्रा और IRS सुमेघा मिश्रा की सफलता की कहानी जानते हैं.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की पुरवा तहसील स्थित अजयपुर गांव की रहने वाली आईएएस सौम्या, IRS सुमेघा मिश्रा की बड़ी बहन हैं. वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर तैनात हैं. आईएएस सौम्या के पिता राघवेंद्र कुमार मिश्रा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं, जबकि उनकी माता रेनू मिश्रा एक गृहिणी हैं. सौम्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. वो मध्य प्रदेश कैडर की 2025 बैच की आईएएस अधिकारी हैं.
सौम्या का यूपीएससी तक पहुंचने का सफर उतना आसान नहीं था, जितना उनकी सफलता को जानकर लग सकता है. दरअसर, उनका करियर संघर्ष और धैर्य के साथ रहा है. वो एक कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया करती थी. इसके बाद उन्होंने साल 2021 में UPPSC की परीक्षा दी और उसमें सफल हुई. उस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की थी जिसके बाद मिर्जापुर जिले के मड़िहान में SDM पर पर उनका चयन किया गया. हालांकि, वो आईएएस बनना चाहती थी और उन्होंने एसडीएम के रूप में कार्य करते हुए UPSC की तैयारी लगातार जारी रखी जिसमें उन्हें बाद में सफलता हासिल हो गई.
सौम्या की सफलता देखकर उनकी छोटी बहन सुमेघा को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. ये एक कठिन रास्ता था, जिसमें कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. UPSC परीक्षा में सुमेघा को एक बार असफलता का सामना करना पड़ा, जबकि बड़ी बहन सौम्या को भी शुरुआती प्रयासों में तीन बार असफलता मिली. सौम्या अपने तीसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भी पास नहीं कर सकीं, जबकि दूसरे प्रयास में वो इंटरव्यू चरण तक पहुंचकर असफल हो गईं. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 18वीं हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयन पाया. वहीं, सुमेघा मिश्रा ने UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 253वीं प्राप्त की और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के लिए चयनित हुईं.