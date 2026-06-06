/UPSC Success Story: 2 बहनों ने क्रैक किया सिविल सेवा एग्जाम, 4 बार हुईं फेल फिर एक बनीं IAS और दूसरी IRS अधिकारी

सौम्या की सफलता देखकर उनकी छोटी बहन सुमेघा को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. ये एक कठिन रास्ता था, जिसमें कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. UPSC परीक्षा में सुमेघा को एक बार असफलता का सामना करना पड़ा, जबकि बड़ी बहन सौम्या को भी शुरुआती प्रयासों में तीन बार असफलता मिली. सौम्या अपने तीसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भी पास नहीं कर सकीं, जबकि दूसरे प्रयास में वो इंटरव्यू चरण तक पहुंचकर असफल हो गईं. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 18वीं हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयन पाया. वहीं, सुमेघा मिश्रा ने UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 253वीं प्राप्त की और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के लिए चयनित हुईं.