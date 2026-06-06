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UPSC Success Story: 2 बहनों ने क्रैक किया सिविल सेवा एग्जाम, 4 बार हुईं फेल फिर एक बनीं IAS और दूसरी IRS अधिकारी

Two Sisters UPSC Success Story: आज हम आपको दो ऐसी सगी बहनों की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने बार-बार असफलता का सामना करने के बाद हार नहीं मानी और फिर परीक्षा में सफल हुईं. आइए IAS सौम्या मिश्रा और IRS सुमेघा मिश्रा की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:28 PM IST
UPSC Success Story: 2 बहनों ने क्रैक किया सिविल सेवा एग्जाम, 4 बार हुईं फेल फिर एक बनीं IAS और दूसरी IRS अधिकारी
Image Credit: UPSC Success Story of IAS Saumya anand IRS Sumegha Mishra

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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