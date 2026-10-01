/UPSC Success Story: यूपीएससी में 4 बार फेल, बेच दी किताबें; 5वीं कोशिश में ऐसे प्रिया ने क्रैक की CSE परीक्षा

UPSC Success Story of Priya Singh: कहते हैं 'मन से बड़ा कोई बलवान नहीं होता', इसलिए खुद को अगर हारा हुआ मानेंगे तो जीतकर भी हार का सामना करना पड़ सकता है. ये ही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि हार का सामना करने पर, कभी निराश न हो बल्कि अपनी गलतियों से कुछ अच्छा करने की कोशिश करें. लगातार असफलताओं का सामना क्यों न करना पड़े, अगर आप ठान लेंगे कि जीतकर दिखाना है तो एक न एक दिन जरूर सफलता हासिल कर सकेंगे. एक ऐसा उदाहरण प्रिया सिंह हैं जिन्होंने चार बार की असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और 5वीं कोशिश में उन्होंने यूपीएससी सीएसई परीक्षा को क्रैक कर लिया. आइए प्रिया सिंह की सफलता की कहानी जानते हैं.