/UPSC Success Story: यूपीएससी में 4 बार फेल, बेच दी किताबें; 5वीं कोशिश में ऐसे प्रिया ने क्रैक की CSE परीक्षा

UPSC Success Story of Priya Singh: कहते हैं 'मन से बड़ा कोई बलवान नहीं होता', इसलिए खुद को अगर हारा हुआ मानेंगे तो जीतकर भी हार का सामना करना पड़ सकता है. ये ही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि हार का सामना करने पर, कभी निराश न हो बल्कि अपनी गलतियों से कुछ अच्छा करने की कोशिश करें. लगातार असफलताओं का सामना क्यों न करना पड़े, अगर आप ठान लेंगे कि जीतकर दिखाना है तो एक न एक दिन जरूर सफलता हासिल कर सकेंगे. एक ऐसा उदाहरण प्रिया सिंह हैं जिन्होंने चार बार की असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और 5वीं कोशिश में उन्होंने यूपीएससी सीएसई परीक्षा को क्रैक कर लिया. आइए प्रिया सिंह की सफलता की कहानी जानते हैं.
बिहार के पटना के एक गांव की रहने वाली प्रिया के लिए यूपीएससी की तैयारी का सफर आसान नहीं था. उनके सामने आई चुनौतियों ने उन्हें निराश कर दिया था. एक तरफ असफलता का बोझ और दूसरी तरफ घरवालों की ओर से लगातार शादी का दबाव उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था. एक दिन वो इतना हार गईं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया. प्रिया ने सोच लिया थी कि वो अब आगे नहीं पढ़ेंगी. उनके पिता और दादा जी की तरफ से शादी का काफी जोर था. ऐसे में जब उनके भाई और मां ने समझाया तब जाकर वो अपने लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी में जुट गईं.
प्रिया ने यूपीएससी में चार बार असफलता हासिल की, जिसके बाद वो टूट चुकी थी. हालांकि, उनका इरादा मजबूत था और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी रणनीति को बदलने का फैसला लिया. उन्हें जब महसूस हुआ कि उन्होंने पढ़ने के लिए अनगिनत किताबें ले रखी हैं, तो उन्होंने उनमें कई सारी पुरानी किताबों को बेच दिया. उन्हें स्टडी प्लानिंग के दौरान कम से कम किताबों के जरिए पढ़ने का सोचा. करीब 30 किताबों को सेलेक्ट किया और सोशियोलॉजी और स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर खास फोकस किया.
प्रिया के लिए यूपीएससी क्रैक करने की स्टडी प्लानिंग काम की साबित हुई. उन्होंने 5वीं कोशिश के बाद UPSC CSE 2025 में सफलता हासिल की. उस दौरान उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग 232वीं रैंक हासिल हुई. इंटरव्यू में उन्हें 194 अंक प्राप्त हुए थे. इसके अलावा उन्होंने BPSC की प्रीलिम्स परीक्षा भी क्रैक की. वो अफसर बनना चाहती थीं जिस सपने को उन्होंने सही प्लानिंग के साथ पूरा भी कर लिया.