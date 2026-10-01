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UPSC Success Story: यूपीएससी में 4 बार फेल, बेच दी किताबें; 5वीं कोशिश में ऐसे प्रिया ने क्रैक की CSE परीक्षा

UPSC Success Story of Priya Singh: लगातार चार बार मिली असफलता से टूटने के बजाय, अपनी कमियों को ताकत बनाकर सफलता की नई कहानी लिखने वाली प्रिया सिंह की यात्रा हर एस्पिरेंट के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने अपनी स्टडी स्ट्रेटजी में ऐसा बदलाव किया कि 5वें प्रयास में UPSC क्रैक किया.

Written BySimran Singh
Published: Oct 01, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 02:34 PM IST
UPSC Success Story: यूपीएससी में 4 बार फेल, बेच दी किताबें; 5वीं कोशिश में ऐसे प्रिया ने क्रैक की CSE परीक्षा
Image Credit: Success Story of Priya Singh

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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