/Success Story: 2 PhD और MBA डिग्री, मगर जिद डॉक्टर बनने की; 51 साल की उम्र में सुरेश कुमार ने पाई NEET में सफलता

Success Story of Suresh Kumar: कहते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी शिद्दत और मेहनत से जुट जाते हैं, तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है. मंजिल हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास और एक सकारात्मक जिद का होना बेहद जरूरी है. सपने देखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और सपनों को किसी भी उम्र में देखा भी जा सकता है और पूरा भी किया जा सकता है. इसका जीता-जागता उदाहरण हैं 51 साल के सुरेश कुमार. उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास कुछ हासिल करने का जज्बा हो, तो उम्र या डिग्रियां मायने नहीं रखतीं. जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें, तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए.