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Success Story: 2 PhD और MBA डिग्री, मगर जिद डॉक्टर बनने की; 51 साल की उम्र में सुरेश कुमार ने पाई NEET में सफलता

NEET Success Story: 51 साल की उम्र में जहां लोग रिटायरमेंट लेना का सपना देखने लगते हैं, उस उम्र में एक व्यक्ति ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, NEET में शामिल होने का सोचा और उसमें कामयाबी भी हासिल की. आइए सुरेश कुमार की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 20, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:43 PM IST
Success Story: 2 PhD और MBA डिग्री, मगर जिद डॉक्टर बनने की; 51 साल की उम्र में सुरेश कुमार ने पाई NEET में सफलता
Image Credit: 51 Year Old Man Suresh Kumar Cracked NEET

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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