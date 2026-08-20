/Success Story: 2 PhD और MBA डिग्री, मगर जिद डॉक्टर बनने की; 51 साल की उम्र में सुरेश कुमार ने पाई NEET में सफलता

Success Story of Suresh Kumar: कहते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी शिद्दत और मेहनत से जुट जाते हैं, तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है. मंजिल हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास और एक सकारात्मक जिद का होना बेहद जरूरी है. सपने देखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और सपनों को किसी भी उम्र में देखा भी जा सकता है और पूरा भी किया जा सकता है. इसका जीता-जागता उदाहरण हैं 51 साल के सुरेश कुमार. उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास कुछ हासिल करने का जज्बा हो, तो उम्र या डिग्रियां मायने नहीं रखतीं. जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें, तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए.
51 साल की उम्र में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा को पास करके सुरेश कुमार ने साबित कर दिया कि व्यस्त शेड्यूल और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने सपने को हासिल किया जा सकता है. डॉक्टर बनने का जुनून उन्हें मेडिकल कॉलेज तक ले गया है. आइए नीट क्रैक करने वाले सुरेश कुमार की सफलता की कहानी जानते हैं.
ऐसा नहीं है कि सुरेश सिर्फ नीट परीक्षा की तैयारी में ही जुटे हुए थे, उनके पास पहले से दो पीएचडी की डिग्रियां और एमबीए की डिग्री भी थी. यहां तक का सफर तय करने के दौरान उनका लक्ष्य एक ही रहा जो डॉक्टर बनने का था. तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के रहने वाले ए. सुरेश कुमार ने सिर्फ नीट परीक्षा क्रैक नहीं की है, बल्कि उन्हें नागपट्टिनम मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिल गई है.
सुरेश ने अपनी 12वीं की पढ़ाई 1992 में पूरी कर ली थी और वो आगे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते थे लेकिन उन पर कई जिम्मेदारियां थी जिसके कारण वो एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाए और उस वजह से उन्होंने फार्मेसी में अपना करियर बनाया. इसमें डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने BBA और MBA के साथ-साथ दो PhD डिग्रियां भी हासिल की. इसके बाद उन्हें डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट पद पर नौकरी मिली. 34 साल के बाद नीट क्रैक कर वो सपने को पूरा कर सके.
दरअसल, नीट यूजी परीक्षा के लिए आयु सीमा में अधिकतम उम्र के हटने से उन्हें ये फायदा मिला कि वो 51 साल की उम्र में नीट की परीक्षा में शामिल हो सके. इस परीक्षा की तैयारी उन्होंने फुल-टाइम नौकरी के साथ जारी रखी थी. नौकरी के बाद वो हर रात को पढ़ाई करने के लिए समय निकालते थे और परीक्षा की तैयारी करते थे. इस दौरान उनके सपोर्ट में उनकी पत्नी भी रहीं.
सुरेश कुमार ने दिन-रात की मेहनत के साथ नीट यूजी परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने कुल 720 अंकों में से 192 अंक प्राप्त किए. PwD कैटेगरी के तहत वो क्वालिफाई हुए थे और उन्हें तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में ही एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए MBBS की सीट मिल चुकी है.