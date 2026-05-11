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Hindi Newsशिक्षाSuccess Story: UPSC के 3 अटेंप्ट, रोजाना 8 घंटे पढ़ाई; क्या थी IAS आशी शर्मा की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी?

Success Story: UPSC के 3 अटेंप्ट, रोजाना 8 घंटे पढ़ाई; क्या थी IAS आशी शर्मा की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी?

UPSC Success Story: आशी की कहानी यह सिखाती है कि लगन, धैर्य और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 03:03 PM IST
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Success Story: UPSC के 3 अटेंप्ट, रोजाना 8 घंटे पढ़ाई; क्या थी IAS आशी शर्मा की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी?

Who is IAS Ashi Sharma: हर सपना अपने साथ एक संघर्ष की कहानी लेकर आता है. जब एक युवा लड़की, जिसने कभी सिविल सेवा की बात तक नहीं की थी, अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत और धैर्य से देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेती है, तो वह सिर्फ एक सफलता नहीं होती. वो लाखों युवाओं की उम्मीद बन जाती है. IAS आशी शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. हार और निराशा से गुजरते हुए, बार-बार गिरकर उठते हुए, उन्होंने अपने तीसरे अटेंप्ट में UPSC में ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल की. उनकी यह यात्रा साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

IAS Ashi Sharma कौन हैं?
IAS आशी शर्मा दिल्ली NCR की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई नोएडा के एपीजे स्कूल से की, जहां उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ा. इसके बाद उन्होंने 2016 से 2021 तक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.

हालांकि उनके पास अर्बन प्लानिंग और डिजाइन के फील्ड में करियर बनाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का रास्ता चुना. उन्हें पब्लिक सर्विस में काम की विविधता और समाज में बदलाव लाने का जुनून था.

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UPSC की तैयारी में कैसा रहा आशी शर्मा का सफर?

  • आशी शर्मा का UPSC सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने कुल तीन बार इस परीक्षा को दिया.

  • पहले प्रयास (2022) में वह प्रीलिम्स में कुछ मार्क्स से चूक गईं.

  • दूसरे प्रयास (2023) में उन्होंने मेंस तक का सफर तय किया लेकिन फाइलन सेलेक्शन नहीं हो पाया.

  • तीसरे प्रयास (2024) में उन्होंने 1025 नंबर लाकर ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल की.

  • उन्होंने कहा, "मैंने कभी बचपन में UPSC देने की बात नहीं की थी, लेकिन जैसे-जैसे मैंने तैयारी की प्लानिंग बनाई, मेरे माता-पिता को भी भरोसा हुआ."

आशी शर्मा की तैयारी स्ट्रेटेजी क्या थी?

  • उनकी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत थी रेगुलेरिटी और सेल्फ असेसमेंट.

  • उन्होंने रोजाना 8 घंटे पढ़ाई की.

  • जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) और करंट अफेयर्स के बीच बैलेंस बनाकर पढ़ाई की.

  • वह नियमित रूप से मॉक टेस्ट देती थीं और उनकी गलतियों से सीखती थीं.

  • पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी के लिए उन्होंने ऑनलाइन कोर्स, सेल्फ-स्टडी और करंट अफेयर्स को मिलाकर तैयारी की.

  • पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) की तैयारी के लिए उन्होंने DAF (Detailed Application Form) को ध्यान से समझा और कुछ चुनिंदा मॉक इंटरव्यू दिए जिनसे उन्हें अच्छा फीडबैक मिला.

शुरुआत में समय का सही उपयोग करना उनके लिए मुश्किल था, खासकर अखबार पढ़ने में काफी वक्त लग जाता था. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज किया और खुद के लिए भी समय निकालना शुरू किया.

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भविष्य के UPSC उम्मीदवारों के लिए IAS आशी शर्मा का मैसेज क्या है?
आशी मानती हैं कि UPSC की तैयारी के दौरान मनोबल टूटना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि जब भी थकान या निराशा महसूस हो, ब्रेक लेना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और फिर एनर्जी के साथ वापस लौटना बहुत जरूरी है. उनकी कहानी यह सिखाती है कि लगन, धैर्य और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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