GK QUIZ: चीनी की खरीदारी बंद! वो कौन से देश जो भारत से खरीदते हैं शुगर?

Sugar Export General Knowledge Questions with Answers: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 या अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इस कदम के पीछे का कारण उत्पादन की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों पर कंट्रोल करना है. सरकार मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता पर काबू किया जा सकेगा. अन्य देशों की तुलना में चीनी के उत्पादक के मामले में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां से चीनी की खरीदारी करने वाले कई देश हैं. बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर भारत से चीनी एक्सपोर्ट की जाती है. हर साल लाखों टन चीनी को भारत से अलग-अलग देशों मे भेजा जाता है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब 30 सितंबर 2026 तक भारत से चीनी को अन्य देशों में नही भेजा जाएगा. क्या आप ऐसे देशों के नाम जानते हैं जहां भारत से सबसे ज्यादा चीनी पहुंचाई जाती है? आइए इस सवाल के जवाब के साथ चीनी संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

भारत से कितनी तरह की चीनी एक्सपोर्ट की जाती है?

भारत से विदेशों में तीन तरह की चीनी- सफेद चीनी, रिफाइंड चीनी और कच्ची चीनी एक्सपोर्ट की जाती है.

पिछले सीजन में कितनी टन चीनी एक्सपोर्ट की गई?

AISTA की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा 2024-25 मार्केटिंग सीजन में 7.75 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की गई थी. हालांकि, अलग-अलग प्रकार की चीनी को एक्सपोर्ट किया गया. सबसे ज्यादा 6.13 लाख टन सफेद चीनी का एक्सपोर्ट किया. जबकि, रिफाइंड चीनी 1.04 लाख और कच्ची चीनी 0.33 लाख टन तक एक्सपोर्ट की गई.

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ऐसे कौन से देश जो भारत से सबसे ज्यादा चीनी खरीदते हैं?

भारत से सबसे ज्यादा चीनी खरीदने वाले देशों में श्रीलंका, सोमालिया, जिबूती और अफगानिस्तान शामिल हैं. इन चारों देश में भारत से सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट की जाती है.

सबसे ज्यादा चीनी किस देश ने खरीदी?

भारत से जिबूटी ने 1.46 लाख टन चीनी खरीदी थी जो कि अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है. वहीं, अफगानिस्तान ने भारत से सिर्फ 0.76 लाख टन चीनी की खरीदारी की थी.

भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग कौन सा है?

कपास के बाद अगर भारत में कोई सबसे बड़ा कृषि उद्योग है तो वो चीनी का है. गन्ना और चीनी उद्योग मिलकर करीब 60 लाख हेक्टेयर इलाकों में हैं. चीनी के लिए गन्ने की खेती कई इलाकों में की जाती है.

भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा चीनी उद्योग?

दुनिया भर में सबसे बड़ा चीनी का कंज्यूमर देश भारत हैं. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है.

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