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Hindi Newsशिक्षाSummer Vacation: यहां गर्मी की छुट्टियां शुरू, स्कूलों में ताला; 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेज

Summer Vacation: यहां गर्मी की छुट्टियां शुरू, स्कूलों में ताला; 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेज

Summer Vacation: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अनुसार आज यानी 11 मई से सभी सरकारी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं. हालांकि, कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लास जारी रहेगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 11, 2026, 07:01 AM IST
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summer holidays 2026 delhi government school
summer holidays 2026 delhi government school

Summer Vacation: भीषण गर्मियों के बीच रोजाना स्कूल जाना और आना बच्चों के लिए एक बड़े टास्क की तरह हो जाता है. खासतौर पर छोटी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए गर्मियों में स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. अधिक गर्मी के बीच स्टूडेंट्स को हर साल पड़ने वाली गर्मियों की छुट्टी का भी इंतजार रहते हैं. अगर आप भी उन छात्रों में से एक हैं और दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, गर्मियों की छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. 11 मई से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं. हाल ही में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लिखा था कि 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां जारी रहेंगी. साथ में रेमेडियल क्लास का भी जिक्र किया गया जिसके तहत कुछ छात्रों को गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी.

कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के लिए रेमेडियल क्लास

शिक्षा निदेशालय के अनुसार कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रेमेडियल क्लास जारी रहेगी जिसका आयोजन 11 मई से 23 मई तक किया जाएगा. गर्मी का ध्यान रखते हुए ये क्लासेस सिर्फ सुबह के समय होंगी. रेमेडियल क्लास का उद्देश्य स्टूडेंट्स की पढ़ाई को मजबूत करना है और अधिक सीखना है. 

कमजोर मैथ्स, साइंस या अंग्रेजी पर ध्यान

रेमेडियल क्लास के दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को गणित, साइंस या अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी. किसी सब्जेक्ट में कमजोर होने पर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में मजबूती के लिए रेमेडियल क्लास में शामिल हो सकते हैं. स्पेशल क्लासेस का आयोजन सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक किया जाएगा. स्टूडेंट्स को ये क्लासेस 11 से 23 मई 2026 तक लेनी होगी. शिक्षा निदेशालय के आदेश अनुसार ये रेमेडियल क्लास दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आयोजित की जाएगी. हर सब्जेक्ट के लिए एक घंटे की क्लास होगी. 

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क्या रेमेडियल क्लास में बिना यूनिफार्म जा सकते हैं?

नहीं, रेमेडियल क्लास में आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर जाना जरूरी होगा. सभी स्टूडेंट्स की उपस्थिति ऑनलाइन तरीके से दर्ज की जाएगी. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूलों में पुस्तकालय भी खुले रहेंगे.

जानकारी के लिए बता दें कि रेमेडियल क्लास के समय ड्यूटी करने वाले नियमित शिक्षकों को लाभ होगा. दरअसल, नियम के अनुसार अर्जित अवकाश मिलेगा. इस दौरान जरूरत पड़ने पर क्लास लेने के लिए गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को भी बुलाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 13 मई को! क्या है पिछले 3 सालों का ट्रेंड, कब तक होगी परिणामों की घोषणा?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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