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Hindi Newsशिक्षाSummer Break में भी जारी रहेगी पढ़ाई, यहां की सरकार शुरू करेगी Remedial Classes; जानिए कब से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां?

Summer Break में भी जारी रहेगी पढ़ाई, यहां की सरकार शुरू करेगी Remedial Classes; जानिए कब से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां?

Summer Vacation Remedial Classes: हर बार की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी लेकिन अब की बार बच्चों के लिए ये छुट्टियां केवल मौज-मस्ती वाली नहीं रहेंगी बल्कि पढ़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से खास पहल की जाएगी. इसके तहत गर्मियों की छुट्टियों में रेमेडियल क्लास की शुरुआत की जाएगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 09, 2026, 08:33 AM IST
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Summer Vacation Remedial Classes
Summer Vacation Remedial Classes

Summer Vacation Remedial Classes: दिल्ली के स्कूलों में इस साल गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ आराम और मौज-मस्ती तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सरकार की ओर से एक कदम बढ़ाया गया है जो बच्चों को पढ़ाई में मजबूत कर सकती है. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को मजबूत करने के लिहाज से एक खास पहल की है और इसके तहत रेमेडियल कक्षाओं की शुरुआत करने का फैसला लिया है. खासतौर पर कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये पहल की गई है. इन कक्षाओं के बच्चों के लिए इस बार की गर्मियों की छुट्टियां पढ़ाई के साथ रहेंगी और उन्हें रेमेडियल कक्षाओं में शामिल होना होगा.

कब से पड़ रही हैं गर्मियों की छुट्टियां?

दिल्ली में 11 मई 2026 से गर्मियों की छुट्टी का ऐलान किया जाएगा. राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से पड़ सकती हैं जो कि जून 2026 के अंत तक जारी चलेंगी. स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर क्लासेज 1 जुलाई 2026 से शुरू हो सकती है. 

गणित-विज्ञान पर खास फोकस

दरअसल, शिक्षा निदेशालय की ओर से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेज शुरू करने का फैसला लिया है. 11 मई से गर्मियों की छुट्टियां हो सकती है लेकिन इस दौरान इन कक्षाओं के छात्रों के लिए पूरी तरह से पढ़ाई बंद नहीं होगी. स्टूडेंट्स को सुबह के समय सीमित अवधि की रेमेडियल क्लासेज में शामिल होना होगा. ये क्लासेस मुख्यतौर पर गणित, विज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने के लिए होगी. इस दौरान स्टूडेंट्स के कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ना जरूरी होगा.

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पहले से परीक्षा की तैयारी

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रेमेडियल क्लासेज से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पढ़ाई के नुकसान से बचने के लिए और स्टूडेंट्स को अतिरिक्त सहायता के लिए ये कदम उठाया गया है. इसके पीछे की वजह सिर्फ कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत करना नहीं है बल्कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये क्लासेज काफी मददगार बताई जा रही है. गर्मियों की छुट्टियों में रोजाना सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक रेमेडियल क्लासेज को आयोजित किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें- CBSE का R1, R2, R3 भाषा सिस्टम क्या? कक्षा 6वीं से तीन भाषाएं जरूरी, स्कूलों को नया निर्देश जारी

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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