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Summer Vacation in School: गर्मी का हाई अलर्ट... स्कूल जाना बच्चों के लिए हो गया बड़ा टास्क? कब से पड़ रही हैं गर्मियों की छुट्टियां?

Summer Vacation in School: तपती गर्मी हो चुकी है और ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है. कुछ जगहों पर गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो कहीं जल्द स्कूलों में छुट्टियां पड़ सकती हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:50 PM IST
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Summer Vacation in School
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Summer Vacation in School: तपती धूप और बढ़ते तापमान ने देशभर में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. दोपहर होते-होते तेज गर्मी और लू के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना इस भीषण गर्मी में स्कूल आना-जाना पड़ रहा है. इसी बीच कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुछ जगहों पर स्कूलों में पहले ही समर वेकेशन घोषित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों में समय में बदलाव कर बच्चों को राहत देने की कोशिश की जा रही है. अब सवाल यह है कि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू हो सकती हैं और किन जगहों पर पहले ही बदलाव लागू कर दिए गए हैं?

यहां पड़ चुकी हैं गर्मियों की छुट्टियां

  • छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है.

  • पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग को छोड़कर सभी स्कूलों में 22 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं.

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  • मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिक गर्मी होने के कारण नर्सरी से कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल में गर्मी की छुट्टी कर दी गई है. 

  • ओडिशा में भी सभी स्कूलों को अधिक गर्मी के कारण बंद कर दिया गया है. 

उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में 20 मई से छुट्टियां

नए निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश नोएडा और लखनऊ जैसे प्रमुख क्षेत्रों के स्कूलों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय तय किया गया है. इस टाइम टेबल का उद्देश्य बच्चों को तेज धूप होने से पहले बच्चों को घर लौटाना है. खैर बात करें गर्मियों की छुट्टियों की तो उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर 20 मई के आसपास से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो सकती हैं.

दिल्ली में 11 मई से पड़ सकती हैं छुट्टियां

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी स्कूलों को लू से सुरक्षा के संबंध में 2 मई तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. अधिक गर्मी होने की वजह से स्कूलों में वाटर बेल शुरू किया गया है. बच्चों को पानी पीने के लिए ब्रेक दिया जाएगा. खबरों के अनुसार दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से 15 मई के बीच हो सकती हैं. अगर 11 मई से छुट्टियां पड़ती है तो यहां स्कूलों तक बच्चों के लिए 10 मई को रविवार से ही गर्मी की छुट्टियां पड़ सकती हैं.

ये भी पढ़ें- Heatwave School Holidays: लू के चलते स्कूल की छुट्टियां... किस राज्य के स्कूलों पर तपती गर्मी ने लगाया ताला, कहां बदल गया बच्चों के आने-जाने का टाइम टेबल

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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