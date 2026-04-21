Summer School Holidays: तपती गर्मी का कोहराम! मई से पहले ही इन राज्यों में पड़ गई गर्मियों की छुट्टियां, देखें लिस्ट

Summer Vacation School Holidays 2026: तेज धूप, पसीने से तरबतर शरीर... बढ़ती गर्मी के कारण सिर्फ दिल्ली एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ही हालत खराब नहीं है बल्कि देश में कई राज्य हैं जहां गर्मी का कोहराम जारी है और राज्य सरकार द्वारा बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखते हुए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान करना पड़ रहा है. भारत के अलग-अलग राज्यों में गर्मी बढ़ने के कारण विभिन्न तरह के निर्देश जारी किए गए हैं. कहीं गर्मी ज्यादा होने के कारण स्कूल का समय बदला गया तो कुछ राज्यों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान करने के लिए मई महीने का इंतजार नहीं किया गया और स्कूलों की छुट्टी जारी कर दी गई है. भारत के किन राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी है और कहां कब तक गर्मियों में स्कूल जाना पड़ सकता है? आइए ऐसी डिटेल्स जानते हैं.

इस राज्य के स्कूलों को वॉटर बेल का आदेश

उत्तराखंड के स्कूलों में वॉटर बेल का आदेश जारी किया गया है. राज्य में बढ़ती गर्मी और स्टूडेंट्स को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये निर्देश जारी किया गया कि स्कूलों में नियमित समय पर वॉटर बेल बजाई जाए. इसका मतलब है कि स्कूल में जैसे एक पीरियड के बाद दूसरे सब्जेक्ट की क्लास के लिए बेल बजाई जाती है वैसे ही पानी पीने के लिए बेल बजाई जाएगी.

यहां स्कूलों का बदला टाइम

मध्य प्रदेश के सतना जिले में निर्देश अनुसार टाइमिंग बदल दी गई है. सभी स्कूलों का समय सुबह 7 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक का हो चुका है. जबकि, टीचर्स के लिए टाइमिंग सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर दी गई है. इसके पीछे की वजह स्टूडेंट्स को दोपहर के समय धूप से बचाना है.

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इस राज्य में पड़ गई गर्मियों की छुट्टियां

छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्मी ज्यादा बढ़ जाने के वजह से सभी स्कूलों को छुट्टी दे दी है. राज्य में 20 अप्रैल 2026 से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. 15 जून 2026 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. राज्य के सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां जारी कर दी गई है. तपती गर्मी से बच्चों के बचाव के लिए ये फैसला लिया गया है.

ओडिशा के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां

ओडिशा में अधिक गर्मी होने की वजह से कुछ जिलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल समेत कॉलेजों की छुट्टियों की घोषणा की गई है. 21 अप्रैल 2026 तक सभी कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे. राज्य में गर्मियों को लेकर रेड अलर्ट के कारण ये फैसला लिया गया है. जबकि, स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया है. सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक स्कूलों में पढ़ाने का आदेश जारी किया गया है.

केरल में नहीं चलेगी कोई स्पेशल क्लास

राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार केरल में गर्मियों की छुट्टी के दौरान किसी भी तरह की स्पेशल क्लास को नहीं चलाया जाएगा और ना ही बच्चों स्कूल बुलाकर कोई अन्य एक्टिविटी करवानी है. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही हो सकती है.

तेलंगाना में भी स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है. इसके अलावा Water Bell लागू किया गया है. साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं कि ओपन एरिया में क्लास नहीं ली जाएगी. गर्मी से बचाव के लिए राज्य के धार्मिक स्थलों, मॉल और पब्लिक भवनों को कूलिंग सेंटर के तौर पर यूज इस्तेमाल किया जाएगा.

50 दिनों के लिए स्कूल बंद!

दिल्ली एनसीआर में छुट्टियों की घोषणा जल्द हो सकती है. गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ सकती हैं. इस बार ये छुट्टियां कुल 50 दिनों की अवधि के साथ हो सकती हैं.

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