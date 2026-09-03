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IIT Kharagpur में मिले वो 5 सबक, जिन्होंने Sundar Pichai को Google CEO बनने की राह दिखाई?

IIT Kharagpur के 75 साल पूरे होने पर Google CEO Sundar Pichai ने अपने कॉलेज के दिनों की यादें साझा कीं. जानिए IIT Kharagpur से मिले वे अहम सबक, जिन्होंने उनके करियर और Google तक के सफर को आकार दिया और AI को लेकर उनका विजन क्या है?

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 03, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:45 PM IST
IIT Kharagpur में मिले वो 5 सबक, जिन्होंने Sundar Pichai को Google CEO बनने की राह दिखाई?

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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