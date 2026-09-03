IIT Kharagpur में मिले वो 5 सबक, जिन्होंने Sundar Pichai को Google CEO बनने की राह दिखाई?

Google और Alphabet के CEO सुंदर पिचाई ने IIT Kharagpur के 75 साल पूरे होने के मौके पर संस्थान को एक खास संदेश दिया. अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कॉलेज के दिनों की कई यादें साझा कीं और बताया कि IIT Kharagpur ने उनके जीवन और करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कैंपस की दोस्ती, पढ़ाई, कंप्यूटर से पहली मुलाकात और टेक्नोलॉजी के प्रति अपने शुरुआती अनुभवों को याद किया.
पिचाई ने कहा कि IIT Kharagpur में बिताए छात्र जीवन की उनके पास कई सुखद यादें हैं. उन्होंने Harry’s में खाने से लेकर Illu Festival, B308 में रात में पढ़ाई करने और अपने wingmates के साथ बनी दोस्ती का जिक्र किया. उन्होंने उन प्रोफेसरों को भी याद किया, जिन्होंने उनके जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा. उनके मुताबिक, ये अनुभव धीरे-धीरे उनके जीवन की दिशा तय करने वाले साबित हुए.
पिचाई ने बताया कि IIT Kharagpur उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी. इसी कैंपस में उनकी मुलाकात उनकी पत्नी अंजलि से हुई और यहीं उन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी. उन्होंने यह भी याद किया कि कैंपस में कंप्यूटर इस्तेमाल करने के शुरुआती मौकों पर वह फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे. उनके अनुसार, इन्हीं छोटे-छोटे अनुभवों ने आगे चलकर उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता दिया.
पिचाई ने IIT Kharagpur की शिक्षा को अपने लिए एक खास उपहार बताया. उन्होंने कहा कि इस संस्थान के कई पूर्व छात्रों ने भारत और दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके अनुसार, IIT Kharagpur ने दुनिया को देखने और उसमें अपना योगदान देने का उनका नजरिया विकसित किया. यही सोच उनके Google तक पहुंचने और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य में भी दिखाई देती है.
पिचाई के मुताबिक, आने वाले समय में IIT Kharagpur जैसे संस्थानों की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की अगली लहर की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि भारत में लगातार ऐसे नए प्रयोग और इनोवेशन हो रहे हैं, जिनका फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है. उनके अनुसार, भारत की नई पीढ़ी देश में क्या संभव है, इसकी नई कल्पना करने की क्षमता रखती है.
पिचाई ने कहा कि Artificial Intelligence इस क्षमता को और बढ़ाने में मदद कर सकता है. उन्होंने आने वाले पांच वर्षों को लेकर बताया कि AI धीरे-धीरे प्रयोगशालाओं और शुरुआती उपयोगकर्ताओं तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के हाथों में पहुंचेगा. इनमें स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी अधिकारी, किसान, डेवलपर और उद्यमी शामिल होंगे. उनका मानना है कि AI लोगों को अपने काम को बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीके से करने में मदद कर सकता है.
पिचाई ने कहा कि AI में हो रही प्रगति का एक बड़ा हिस्सा छात्रों से भी प्रेरित हो रहा है. उन्होंने इस साल दिल्ली में AI Impact Summit के दौरान भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए Gemini Student Ambassadors से मुलाकात को याद किया. उनके मुताबिक, इन छात्रों में टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने को लेकर जिस तरह का उत्साह दिखा, उसने उन्हें भविष्य को लेकर और आशावादी बनाया.
IIT Kharagpur ने पिचाई के संदेश को संस्थान के वैश्विक प्रभाव और शिक्षा, इनोवेशन व टेक्नोलॉजी की ताकत का उदाहरण बताया. संस्थान ने कहा कि 75 साल की विरासत का जश्न मनाने के साथ अब उसका लक्ष्य नए विचारों को बढ़ावा देना, नई पीढ़ियों को प्रेरित करना और भारत व दुनिया के लिए उपयोगी समाधान तैयार करना है. पिचाई की कहानी इस बात का उदाहरण पेश करती है कि कॉलेज की शिक्षा, शुरुआती अनुभव और लगातार सीखने की आदत किस तरह लंबे करियर की नींव बन सकती है.