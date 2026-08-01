/Supreme Court: डिप्रेशन से जूझ रहे IIT छात्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत, IIT रुड़की में ट्रांसफर का आदेश

देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) से जुड़ा एक दुर्लभ मामला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए IIT खड़गपुर के B.Arch छात्र को IIT रुड़की में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी. छात्र लंबे समय से गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है और उसका इलाज PGI चंडीगढ़ में चल रहा है. अदालत ने कहा कि इस विशेष परिस्थिति में छात्र के इलाज और पढ़ाई दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय मेडिकल जरूरतों को शिक्षा व्यवस्था के साथ संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने IIT खड़गपुर को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर छात्र का ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और सभी मूल दस्तावेज IIT रुड़की को सौंपे. साथ ही IIT रुड़की को आदेश दिया गया कि वह छात्र को B.Arch कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दे. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र को संस्थान के सभी प्रवेश नियमों और निर्धारित फीस का पालन करना होगा. यह फैसला सामान्य ट्रांसफर नियमों के बजाय छात्र की असाधारण चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए दिया गया है.
छात्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने PGI चंडीगढ़ के मेडिकल रिकॉर्ड और AIIMS द्वारा कराए गए मूल्यांकन का हवाला दिया. दस्तावेजों के अनुसार छात्र रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर (Recurrent Depressive Disorder) से पीड़ित है और उसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज और दवाओं की आवश्यकता है. याचिका में कहा गया कि खड़गपुर में आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र की स्थिति प्रभावित हो रही थी. इसी आधार पर संस्थान बदलने की अनुमति मांगी गई थी.
सुनवाई के दौरान IIT रुड़की ने ट्रांसफर का विरोध करते हुए कहा कि AIIMS की रिपोर्ट में दो IIT के बीच ट्रांसफर की स्पष्ट सिफारिश नहीं की गई है. संस्थान ने यह भी दलील दी कि IIT खड़गपुर के ट्रांसफर नियम दूसरे IIT पर लागू नहीं होते और IIT रुड़की के पास ऐसे ट्रांसफर की अनुमति देने वाला कोई अलग नियम नहीं है. हालांकि संस्थान ने यह भी कहा कि यदि अदालत ट्रांसफर की अनुमति देती है तो छात्र को शैक्षणिक निरंतरता नहीं मिल सकेगी और उसे B.Arch की पढ़ाई पहले वर्ष से दोबारा शुरू करनी होगी. छात्र की ओर से इस शर्त को स्वीकार कर लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि प्रत्येक IIT अपनी-अपनी सीनेट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और एक संस्थान के नियम दूसरे संस्थान पर स्वतः लागू नहीं होते. ऐसे में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लिया, जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति देता है. अदालत ने कहा कि यह आदेश केवल इस छात्र की गंभीर चिकित्सीय स्थिति और PGI चंडीगढ़ में चल रहे निरंतर इलाज को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले को भविष्य में सभी ट्रांसफर मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा. अदालत ने कहा कि यह आदेश केवल वर्तमान मामले के विशेष तथ्यों और छात्र की चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर पारित किया गया है. इससे पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने AIIMS के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था और अंतिम फैसला आने तक IIT रुड़की को एक सीट खाली रखने को कहा था. उल्लेखनीय है कि IIT खड़गपुर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट पहले चिंता जता चुका है. वर्ष 2025 में अदालत ने संस्थान से मानसिक स्वास्थ्य सहायता, काउंसलिंग और छात्र सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी थी. यह फैसला उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली की आवश्यकता को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाता है.