/Supreme Court: डिप्रेशन से जूझ रहे IIT छात्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत, IIT रुड़की में ट्रांसफर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले को भविष्य में सभी ट्रांसफर मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा. अदालत ने कहा कि यह आदेश केवल वर्तमान मामले के विशेष तथ्यों और छात्र की चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर पारित किया गया है. इससे पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने AIIMS के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था और अंतिम फैसला आने तक IIT रुड़की को एक सीट खाली रखने को कहा था. उल्लेखनीय है कि IIT खड़गपुर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट पहले चिंता जता चुका है. वर्ष 2025 में अदालत ने संस्थान से मानसिक स्वास्थ्य सहायता, काउंसलिंग और छात्र सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी थी. यह फैसला उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली की आवश्यकता को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाता है.