/CBSE Three Language Policy: सीबीएसई की तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट, कक्षा 9 के छात्रों को कब मिलेगी राहत?

सीबीएसई की कक्षा 9 में तीन-भाषा नीति को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे सूची से हटाए जाने के कारण सुनवाई टल गई. हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि देशभर के हजारों छात्र पहले से ही इस नीति के प्रभाव का सामना कर रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संकेत दिया कि इसे बुधवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है. यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियों से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि कई स्कूलों में छात्रों को उनकी चुनी हुई भाषा पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा है. इसकी वजह यह है कि संबंधित विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं और कई जगह पाठ्यपुस्तकों की भी कमी है. उनका कहना था कि यह समस्या केवल कक्षा 9 तक सीमित नहीं है बल्कि कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को भी प्रभावित कर रही है. ऐसे में नीति का उद्देश्य अच्छा होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन छात्रों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है.
याचिका में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि क्या देश के सभी स्कूल तीन-भाषा नीति लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों से लैस हैं. उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल का हवाला देते हुए कहा गया कि कई स्कूलों में हिंदी, बंगाली और संस्कृत विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन संस्कृत या हिंदी पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. इससे छात्रों के सामने विषय चयन के बावजूद पढ़ाई न कर पाने की स्थिति बन रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है.
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन-भाषा व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का विचार था और इसे वर्ष 2030 तक पूरी तरह लागू किया जाना था. उनका तर्क है कि वर्तमान समय में अधिकांश स्कूलों के पास 22 भाषाओं में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए न पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही बुनियादी संसाधन. ऐसे में अनिवार्य रूप से इस व्यवस्था को लागू करना व्यावहारिक कठिनाइयों को बढ़ा सकता है.
सुनवाई के दौरान यह भी दलील दी गई कि कक्षा 9 के छात्र पहले से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी के शुरुआती चरण में होते हैं. ऐसे समय में तीन भाषाओं का अनिवार्य अध्ययन उनके शैक्षणिक दबाव को और बढ़ा सकता है. अदालत में यह मांग भी रखी गई कि कम से कम कक्षा 9 के लिए इस अनिवार्यता पर पुनर्विचार किया जाए. वहीं न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि भाषा विकल्प ऐसे होने चाहिए जिन्हें स्कूल वास्तव में लागू कर सकें और छात्रों को केवल कागजों पर विकल्प न दिए जाएं.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि तीन-भाषा नीति के क्रियान्वयन को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है. यदि अदालत व्यावहारिक समस्याओं को गंभीर मानती है तो राज्यों, स्कूलों और शिक्षा बोर्डों से संसाधनों की उपलब्धता पर जवाब मांगा जा सकता है. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नई नीति का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर देना होना चाहिए, लेकिन उसके सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें और बुनियादी ढांचा उपलब्ध होना भी उतना ही आवश्यक है. यही कारण है कि यह मामला अब केवल भाषा नीति का नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसर से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है.