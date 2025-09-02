SC का बड़ा फैसला; बनना है टीचर? तो इस परीक्षा को करना होगा पास, वरना न मिलेगी नौकरी और न होगा प्रमोशन
Advertisement
trendingNow12905726
Hindi Newsशिक्षा

SC का बड़ा फैसला; बनना है टीचर? तो इस परीक्षा को करना होगा पास, वरना न मिलेगी नौकरी और न होगा प्रमोशन

Supreme Court TET Decision: टीचर्स डे से पहले शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए TET परीक्षा को पास करना जरूरी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI
AI

TET Mandatory for Teachers in Schools: देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि टीचर बनने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को पास करना जरुरी है. इसके बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं. इसके साथ ही अगर कोई टीचर बिना टीईटी पास करके नौकरी कर रहा है और जॉब को 5 साल से ज्यादा बचे हैं तो उन्हें टीईटी पास करना जरूरी होगा. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर इस्तीफा देना होगा. वहीं उन टीचरों को राहत दी गई है जिनकी नौकरी अभी 5 साल बची है. 

जानकारी के लिए बता दें, अदालत की ओर से यह फैसला अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सुनया गया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी को अनिवार्यता करने की एक याचिका पर इस फैसले को सुनाया है.

IAS Mock Interview में पूछे गए इस सवाल का जवाब अक्सर नहीं दे पाते हैं कैंडिडेट्स, क्या आपको पता?

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने साल 2010 में ही ये तय कर लिया था कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम टीईटी परीक्षा को पास करना होगा, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है.

JEE परीक्षा में फेल? न लें टेंशन, बिना जेईई स्कोर के इस IIT में मिलेगा एडमिशन! करें ये 45 घंटे का कोर्स

TET परीक्षा क्‍या है? 
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक नेशनल लेवल की परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के एलिजिबल है या नहीं.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

TET ExamSupreme Court

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;