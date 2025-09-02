SC का बड़ा फैसला; बनना है टीचर? तो इस परीक्षा को करना होगा पास, वरना न मिलेगी नौकरी और न होगा प्रमोशन

TET Mandatory for Teachers in Schools: देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि टीचर बनने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को पास करना जरुरी है. इसके बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं. इसके साथ ही अगर कोई टीचर बिना टीईटी पास करके नौकरी कर रहा है और जॉब को 5 साल से ज्यादा बचे हैं तो उन्हें टीईटी पास करना जरूरी होगा. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर इस्तीफा देना होगा. वहीं उन टीचरों को राहत दी गई है जिनकी नौकरी अभी 5 साल बची है.

जानकारी के लिए बता दें, अदालत की ओर से यह फैसला अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सुनया गया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी को अनिवार्यता करने की एक याचिका पर इस फैसले को सुनाया है.

बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने साल 2010 में ही ये तय कर लिया था कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम टीईटी परीक्षा को पास करना होगा, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है.

TET परीक्षा क्‍या है?

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक नेशनल लेवल की परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के एलिजिबल है या नहीं.