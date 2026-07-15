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छात्रों की हताशा को समझिए', CBSE की डिजिटल कॉपी जांच पर SC ने जताई चिंता, सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court on CBSE: सीबीएसई की डिजिटल कॉपी जांच पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने चिंता जताई है और छात्रों की हताशा को समझा है. कोर्ट की ओर से ओएसएम विवाद मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब मांगा है. आइए जानते हैं कोर्ट ने सीबीएसई और सरकार से क्या कहा है?

Written ByArvind SinghEdited By:Simran Singh
Published: Jul 15, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:08 PM IST
छात्रों की हताशा को समझिए', CBSE की डिजिटल कॉपी जांच पर SC ने जताई चिंता, सरकार से मांगा जवाब
Image Credit: SC on CBSE OSM Controversy

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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