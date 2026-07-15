छात्रों की हताशा को समझिए', CBSE की डिजिटल कॉपी जांच पर SC ने जताई चिंता, सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court on CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) को लेकर छात्रों की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था के कारण कई छात्रों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी निराशा और हताशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सहयोग करने को कहा है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को इस मुद्दे को विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसका स्थाई समाधान निकालने की दिशा में काम करना चाहिए. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि याचिका में जिन छात्रों की मार्कशीट से जुड़े व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख किया गया था, उनमें से अधिकांश का समाधान कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार OSM सिस्टम में सामने आई खामियों को गंभीरता से ले रही है.
सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि पूर्व आईएएस अधिकारी एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. ये समिति डिजिटल कॉपी जांच सिस्टम की समीक्षा करेगी और इसमें आवश्यक सुधारों के लिए अपनी सिफारिशें देगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.
मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी. दरअसल, राकेश बिंजोला की ओर से दायर याचिका में CBSE की OSM सिस्टम के लिए पारदर्शी और स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई है. याचिका में कॉपी जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक हाई-पावर कमेटी गठित करने की भी मांग की गई है.
इसके अलावा ऐसे छात्रों को राहत देने की अपील की गई है जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है या प्रोविजनल एडमिशन प्राप्त कर लिया है, लेकिन बोर्ड के न्यूनतम अंकों की शर्त के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.