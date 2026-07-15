छात्रों की हताशा को समझिए', CBSE की डिजिटल कॉपी जांच पर SC ने जताई चिंता, सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court on CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) को लेकर छात्रों की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था के कारण कई छात्रों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी निराशा और हताशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सहयोग करने को कहा है.