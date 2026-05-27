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Hindi Newsशिक्षाThree Language Policy: कक्षा 9वीं की तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम; केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को भेजा नोटिस

Three Language Policy: कक्षा 9वीं की तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम; केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को भेजा नोटिस

Supreme Court on Three Language Policy: सीबीएसई की कक्षा 9वीं में लागू की गई तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को नोटिस जारी किया है. फिलहाल इस नीति पर रोक लगाने से भी कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 27, 2026, 04:21 PM IST
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SC on CBSE Three Language Rule
SC on CBSE Three Language Rule

Supreme Court on Three Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है. बोर्ड ने तीन भाषा पॉलिसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अंतर्गत जारी किया है. बोर्ड का कहना है कि 3 भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी जरूरी हैं. 9वीं के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई करना जरूरी कर दिया है, लेकिन 10वीं में छात्रों के लिए तीसरी भाषा यानी आर-थ्री की परीक्षा नहीं देनी होगी. सीबीएसई ने पहले ही ये सूचित कर दिया है कि आर-थ्री की वजह से किसी भी छात्र को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकेगा. सीबीएसई की तीन भाषा नीति को जारी करने के नोटिफिकेशन के बाद से ये देश के विभिन्न स्कूल और राज्यों में एक मुद्दा बन गया है. यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है. 

सीबीएसई की कक्षा 9वीं में तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को नोटिस भेजा गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से एसी में दायर याचिका में दावा किया गया है कि 3 भाषा नीति को लागू करने का तरीका स्टूडेंट्स और अभिभावकों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. ये भी कहा गया है कि इस नीति के कुछ प्रावधान शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के सिद्धांतों से जुड़े सवाल भी खड़े करते हैं.

SC का बड़ा कदम: सरकार को भेज दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. हालांकि, जब तक सरकार की ओर नीति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई है. कोर्ट की ओर से सुनवाई के समय कहा गया कि इस मामले से संबंधित संवैधानिक और शैक्षणिक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा. इसके लिए अगली सुनवाई जुलाई 2026 में होगी.

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क्या 1 जुलाई से लागू हो जाएगी तीन भाषा नीति?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आधार पर कोर्ट ने सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी से जवाब मांगा है लेकिन इस नीति पर रोक नहीं लगाया है और अगली सुनवाई जुलाई में होगी. ऐसे में सीबीएसई के आधिकारिक नोटिफिकेशन के तहत 1 जुलाई से तीन भाषा नीति लागू हो जाएगी. हालांकि, बाद में कोर्ट का क्या फैसला रहेगा उसका पता अब अगली सुनवाई के दौरान जुलाई में ही चलेगा.

ये भी पढ़ें- CBSE Three Language Rule: सीबीएसई 9वीं-10वीं के लिए 3 भाषा जरूरी, नाखुश हैं छात्र; पेरेंट्स बदलना चाहते हैं बोर्ड!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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