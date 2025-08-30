Supreme Court Recruitment 2025: सुप्रीम कोर्ट में निकली सरकारी भर्ती, 45 वर्ष तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन; जानें कैसे?

Supreme Court Recruitment 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 पदों पर भर्ती निकास दी है जिसकी घोषणा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई है. आइए जानते हैं कि कैसे और किसे सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी मिल सकेगी?
Supreme Court Recruitment 2025: सरकारी नौकरी के आड़े अगर आपकी उम्र आ रही है तो चिंता न करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 45 वर्ष तक के उम्मीदवारों को भी नौकरी दी जा रही है. 30 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे पता चलता है कि 30 पदों पर भर्ती की जाएगी. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कोर्ट मास्टर की भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए SC में कोर्ट मास्टर भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए, सैलरी पैकेज कितना होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, आवेदन शुल्क से लेकर प्रोसेस के बारे में जानते हैं.
Supreme Court Master Recruitment Eligibility
सर्वोच्च न्यायालय के भर्ती विज्ञापन के अनुसार कोर्ट मास्टर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बैचलर डिग्री होना जरूरी है. अंग्रेजी भाषा में शॉर्टहैंड की स्पीड करीब 120 wpm होनी चाहिए. जबकि, कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान होना जरूरी. कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए. सिर्फ इतना ही नहीं कम से कम 5 साल का अनुभव प्राइवेट सेक्रेटरी या सीनियर पी.ए या पी.ए सीनियर स्टेनोग्राफर आदि पद पर सरकारी विभाग या पब्लिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक निकाय से होना जरूरी है. 40 वर्ष तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
Supreme Court Recruitment: कोर्ट मास्टर के लिए आवेदन प्रोसेस क्या है?
सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के लिए चयन कैसे होगा?
आवेदक का चयन लिखित परीक्षा के साथ अन्य चरणों को अपनाकर किया जाएगा. लिखित परीक्षा के अलावा शॉर्टहैंड इंग्लिश टेस्ट होगा. इसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट और फिर आखिर में एक इंटरव्यू लिया जाएगा. लॉ की डिग्री (BGL/LLB) वाले उम्मीदवारों को 03 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा. इसके बाद शॉर्टहैंड कोर्ट मास्टर के लिए चयनित हो सकेंगे. आप भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. बता दें कि पे लेवल-11 के अनुसार कोर्ट मास्टर की बेस्ट सैलरी 67,700 रुपये होगी और अन्य भत्ते के जुड़ने पर सैलरी और बढ़ जाएगी.
