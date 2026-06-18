सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. यह याचिका NGO ‘फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी’ की ओर से दायर की गई थी. संगठन ने स्पष्ट किया कि वह तीन-भाषा नीति का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उसके लागू करने के तरीके को चुनौती दे रहा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने मामले को पहले से लंबित समान याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई 14 जुलाई तय कर दी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले पर पहले भी विस्तृत बहस हो चुकी है और फिलहाल अंतरिम संरक्षण देने का कोई सवाल नहीं उठता. सुनवाई के दौरान एक हल्का-फुल्का पल भी आया, जब मुख्य न्यायाधीश ने याचिका दायर करने वाले एनजीओ के नाम पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या ऐसा नाम अदालत या जनता के मन में डर पैदा करने के लिए रखा गया है. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि यह 2013 में स्थापित एक पुराना ट्रस्ट है. अदालत ने फिलहाल मामले को लंबित याचिकाओं के साथ सुनने का फैसला किया.
यह विवाद CBSE द्वारा 15 मई को जारी किए गए उस सर्कुलर से जुड़ा है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है. नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी. इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होगा. यदि कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो उसे पहले दो भारतीय भाषाएं चुननी होंगी और विदेशी भाषा को तीसरी या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ना होगा.
CBSE ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा (R3) के लिए कक्षा 10 में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. इसके बजाय मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा. छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख CBSE प्रमाणपत्र में किया जाएगा, लेकिन किसी भी छात्र को केवल तीसरी भाषा के आधार पर कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा. बोर्ड का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों में भारतीय भाषाओं के प्रति समझ और जुड़ाव बढ़ाना है, न कि उन पर अतिरिक्त परीक्षा का दबाव डालना.
CBSE ने सभी स्कूलों को 30 जून तक OASIS पोर्टल पर तीसरी भाषा से जुड़ी जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है. बोर्ड ने बताया कि 19 अनुसूचित भाषाओं के लिए कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकें 1 जुलाई से पहले उपलब्ध करा दी जाएंगी. अन्य भारतीय भाषाओं के लिए स्कूल SCERT और राज्य स्तरीय संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे. शिक्षक कमी की समस्या से निपटने के लिए बोर्ड ने अंतर-विद्यालय संसाधन साझा करने, ऑनलाइन शिक्षण, सेवानिवृत्त भाषा शिक्षकों की सेवाएं लेने और योग्य स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति जैसे विकल्प सुझाए हैं.
CBSE ने कहा है कि दिव्यांग छात्रों को ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ के तहत आवश्यक छूट दी जाएगी. इसके अलावा विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को भी विशेष परिस्थितियों में दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है. इससे पहले 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को नोटिस जारी कर नीति लागू करने की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी थी. अब 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.