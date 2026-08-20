/बॉस डांटता है, दबाव बनाता है तो क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाना है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कानून

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का सख्त व्यवहार, सामान्य प्रशासनिक निर्देश, अनुशासनात्मक निगरानी या किसी जूनियर के काम को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी अपने आप आत्महत्या के लिए उकसाने यानी abetment of suicide का अपराध नहीं बनती. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को वरिष्ठ का व्यवहार कितना भी अप्रिय क्यों न लगा हो, केवल इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती.
यह मामला महाराष्ट्र के हरिसाल रेंज में तैनात एक महिला वन रेंज अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ा था. अधिकारी ने 25 मार्च 2021 को अपनी सरकारी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी. उन्होंने तीन सुसाइड नोट छोड़े थे, जो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, अपनी मां और पति को संबोधित थे. इन नोट्स में तत्कालीन डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स विनोद शिवकुमार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला अधिकारी ने शिवकुमार पर मानसिक प्रताड़ना, डांटने, अपमानित करने और शो-कॉज नोटिस जारी करने जैसे आरोप लगाए थे. उन पर फील्ड ड्यूटी करने का दबाव डालने का भी आरोप था. एक घटना मार्च 2020 की थी, जिसमें अतिक्रमण हटाने और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़ी कार्रवाई शामिल थी. इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी एक एफआईआर का उल्लेख किया गया.
महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि गर्भवती होने के बावजूद उन्हें जंगल के रास्ते पैदल जाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण अक्टूबर 2020 में उनका गर्भपात हो गया. अभियोजन पक्ष ने इस घटना को भी अधिकारी की मानसिक स्थिति और कथित उत्पीड़न से जोड़कर देखा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने घटनाओं के समय और आत्महत्या के बीच की दूरी को अपने फैसले में महत्वपूर्ण माना.
सुसाइड नोट में शिवकुमार पर कथित तौर पर स्टाफ और ग्रामीणों के सामने अपमानित करने, लगातार परेशान करने और वेतन रुकवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. अभियोजन पक्ष ने इन्हीं आरोपों और गवाहों के बयानों के आधार पर दावा किया कि अधिकारी को लगातार अपमान और कथित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया.
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के जरूरी तत्व मौजूद नहीं थे. कोर्ट के मुताबिक, अभियोजन को केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि मृतक ने किसी अधिकारी के व्यवहार से दुख या परेशानी महसूस की थी. यह भी साबित करना जरूरी है कि आरोपी की स्पष्ट आपराधिक मंशा थी और उसने आत्महत्या के लिए उकसाने या जानबूझकर मदद करने वाला कोई निकटवर्ती कदम उठाया था.
कोर्ट ने घटनाओं की समय-सीमा को विशेष रूप से देखा. गर्भपात की घटना अक्टूबर 2020 की थी, जबकि आत्महत्या मार्च 2021 में हुई. इसी तरह अतिक्रमण हटाने और अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई से जुड़ी घटनाएं मार्च 2020 की थीं. अभियोजन द्वारा बताए गए पुनर्वास कार्य भी 2020 में कई महीनों के दौरान हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या से ठीक पहले ऐसा कोई निकटवर्ती उकसाने वाला कृत्य रिकॉर्ड में नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि उसी ने अधिकारी को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया.
सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए instigation यानी उकसावे या intentional aid यानी जानबूझकर सहायता के साथ आपराधिक मंशा का होना जरूरी है. घटनाओं का आत्महत्या के बेहद करीब होना भी महत्वपूर्ण है. केवल पुरानी घटनाओं, कठोर प्रशासनिक कार्रवाई या प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुसाइड नोट मृत व्यक्ति की पीड़ा और मानसिक स्थिति को जरूर दर्शा सकता है, लेकिन वह अपने आप आरोपी की आपराधिक मंशा साबित नहीं करता. पीठ के अनुसार, रिकॉर्ड में ऐसा कोई पर्याप्त material नहीं था, जिससे यह पता चले कि शिवकुमार ने अपने शब्दों या व्यवहार के जरिए अधिकारी को ऐसी स्थिति में पहुंचाने का इरादा रखा था, जहां उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई उचित विकल्प न बचा हो.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए विनोद शिवकुमार को मामले से डिस्चार्ज कर दिया. फैसले का मुख्य आधार proximity और intent, यानी आत्महत्या के करीब हुआ कथित उकसावा और आरोपी की स्पष्ट आपराधिक मंशा रहा. कोर्ट ने यह अंतर साफ किया कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का कठोर व्यवहार या प्रशासनिक कार्रवाई अपने आप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनती. इसके लिए कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों और ठोस सामग्री का होना जरूरी है.