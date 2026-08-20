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बॉस डांटता है, दबाव बनाता है तो क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाना है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कानून

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी का सख्त व्यवहार, सामान्य प्रशासनिक निर्देश, अनुशासनात्मक निगरानी या जूनियर के काम पर प्रतिकूल टिप्पणी अपने आप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनती. कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के लिए निकटवर्ती उकसावे और स्पष्ट आपराधिक मंशा का अतिरिक्त सबूत जरूरी है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 20, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:16 PM IST
बॉस डांटता है, दबाव बनाता है तो क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाना है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कानून

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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