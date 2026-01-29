UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 5 पॉइंट में समझिए SC का फैसला

Supreme Court stays UGC New Rules: देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध देखा जा रहा है. ऐसे में 29 जनवरी, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई. याचिकाकर्ताओं द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक की मांग की गई थी जिस पर SC ने ठप्पा लगा दिया है. यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है. इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी. CJI की ओर से स्पष्ट किया कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार और यूजीसी को नोटिस देने के साथ यूजीसी नियम 2026 पर रोक लगा दी गई है.

