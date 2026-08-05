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छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, कहा- युवा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान प्रशासन को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा कि युवाओं की बात सुनना ही अशांति का सबसे प्रभावी समाधान है. अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्थरबाजी जैसे मामलों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हिंसक प्रतिक्रिया से हालात और बिगड़ सकते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 05, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:36 PM IST
छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, कहा- युवा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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