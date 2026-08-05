/छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, कहा- युवा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध या शांतिपूर्ण मार्च के दौरान प्रशासन को अत्यधिक संयम बरतना चाहिए. अदालत ने कहा कि यदि युवा प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो सबसे पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए. कोर्ट के अनुसार, हिंसा को रोकने के लिए हिंसक प्रतिक्रिया देना समाधान नहीं है, बल्कि इससे हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं.
ये टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहन की पीठ ने उस याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी में कथित भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है. अदालत ने अभी मामले के तथ्यों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है और सभी पक्षों की दलीलें सुनने की बात कही है.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है. ऐसे मामलों में प्रशासन और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभालना भी है. अदालत ने कहा कि युवाओं की बात ध्यान से सुनना, उनकी नाराजगी और मांगों को समझना किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्थरबाजी, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, अदालत ने यह भी जोड़ा कि प्रशासन की प्रतिक्रिया संतुलित और कानूनसम्मत होनी चाहिए ताकि स्थिति और अधिक न बिगड़े.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार सोलंकी ने दलील दी कि प्रदर्शन के आयोजकों ने देश में अव्यवस्था फैलाने का काम किया और टीवी चैनलों पर बयान देकर माहौल को और भड़काया. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और अधिक समूह प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि CJP एक पंजीकृत संगठन नहीं है और उसे संसद तक मार्च निकालने की अनुमति भी नहीं दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह हर दृष्टिकोण, यहां तक कि असहमति वाले विचारों पर भी विचार करने के लिए तैयार है. अदालत ने केंद्र सरकार का पक्ष जानने की आवश्यकता भी बताई. अंततः कोर्ट ने इस याचिका को छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से जुड़े लंबित मामलों के साथ टैग करने का आदेश दिया, ताकि अगली निर्धारित सुनवाई में सभी मामलों पर एक साथ विचार किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी लोकतांत्रिक मूल्यों, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है. अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन प्रशासन को भी ऐसी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े. यह टिप्पणी भविष्य में छात्र आंदोलनों और सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत मानी जा सकती है.