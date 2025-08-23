Success Story: मिस्त्री के बेटे ने जुनून के दम पर रचा इतिहास, पढ़ाई के लिए डिलीवरी बॉय का किया काम, अब बना डिप्टी कलेक्टर

Suraj Kumar Yadav Success Story: किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता उन्हें ही मिलती है, जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है और जिनके अंदर हार न मानने की जिद्द होती है. आइए आज हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार के सफलता की कहानी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई चुनौतियों को पार करते हुए सभी के सामने अपने सपनों को हासिल करने का एक मिसाल कायम किया है. हम बात कर रहे हैं झारखंड के गिरिडीह के एक छोटे से गांव कपिलो के रहने वाले सूरज कुमार यादव की. जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) 2023 की परीक्षा में 110वीं रैंक हासिल किया. चलिए हम आपको उनकी मुश्किलों से भरी राह को पार करते हुए, कामयाबी को हासिल करने की प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताते हैं.

पिता हैं राज मिस्त्री

सूरज एक सामान्य परिवार से आते हैं. उनके पिता राज मिस्त्री हैं, जिससे किसी तरह उनके परिवार का भरण-पोषण होता है. घर की आर्थिक हालात सही नहीं होने के बाद भी सूरज ने कभी हार नहीं मानी. पढ़ाई के लिए उनका लगन और समर्पण हमेशा बना रहा. घर की हालात को बदलने और अपने सपने को साकार करने के लिए सूरज गांव से निकलकर रांची शिफ्ट हो गए. वहां उन्होंने अपना गुजर-बसर और पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्विगी के डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया. सूरज के उन मुश्किल भरे सफर में उनकी मां, बहन और पत्नी का बहुत सहयोग रहा.

रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर निकली वैकेंसी,15 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

बनने जा रहे डिप्टी कलेक्टर

शुरुआत में सूरज के पास बाइक खरीदने तक के लिए रुपये नहीं थे. तब उनके दो दोस्तों ने अपने स्कॉलरशिप का पैसा सूरज को बाइक खरीदने के लिए दिया. अपने दोस्त के सहयोग से सूरज ने सेकंड हैंड बाइक खरीदा. जिसकी मदद से सूरज दिन में 5 घंटे डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते थे और रात में वो पढ़ाई किया करते थे. उनकी इसी कड़ी मेहनत, कभी न हार मानने की जिद और धैर्य का परिणाम रहा कि अब वो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं.

अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?