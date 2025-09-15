पिता इंजीनियर; बेटा क्रिकेटर, अब T20I कप्तान बन बनाया रिकॉर्ड! जानें पढ़ाई में कितने आगे कैप्टन सूर्यकुमार?
पिता इंजीनियर; बेटा क्रिकेटर, अब T20I कप्तान बन बनाया रिकॉर्ड! जानें पढ़ाई में कितने आगे कैप्टन सूर्यकुमार?

Suryakumar Yadav Education Qualification: बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पाकिस्तान के खिलाफ T20I मैच जीतने के बाद अपने नाम रिकॉर्ड बना दिया है. ऐसे में जानें पढ़ाई में वह कितने आगे हैं.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:00 AM IST
पिता इंजीनियर; बेटा क्रिकेटर, अब T20I कप्तान बन बनाया रिकॉर्ड! जानें पढ़ाई में कितने आगे कैप्टन सूर्यकुमार?

Suryakumar Yadav Education Qualification: रविवार को भारत ने एशिया कप 2025 का मैच शानदार तरीके से जीतकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत के आगे कुछ भी नहीं है. इस बेहतरीन जीत के साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने नाम रिकॉर्ड बना लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ T20I मैच जीतने वाले वह तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले एम.एस. धोनी और रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में शामिल है.  इस जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ये जीत भारतीय सेना को समर्पित है और हम सभी पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. इस खेल के बाद से लोग अब कैप्टन के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि  सूर्यकुमार यादव पढ़ाई-लिखाई में कितने तेज हैं.  

सूर्यकुमार यादव का परिवार
कप्तान सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था. उनके पिता अशोक कुमार यादव भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (मुंबई) में मुख्य इंजीनियर हैं. वहीं, उनकी मां स्वप्ना यादव एक हाउसवाइफ हैं. वह 10 साल की उम्र तक अपने घर में रहे लेकिन पिता की नौकरी मुंबई में लगने के बाद वह परिवार से मुंबई ही चले गए.  

कितने पढ़े-लिखे हैं सूर्यकुमार यादव?
ये कदम सूर्यकुमार यादव के लिए शायद करियर के लिए एक जरिया बन गया. उन्होंने एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई के पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. इस कॉलेज से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की. कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. उन्होंने मुंबई की लोकल टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया. 

80,00,000 पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़ पहुंचीं Meta, जानें कैसे बिना IIT से पढ़ें यहां तक का सफर किया तय?

बैडमिंटन खेलना पसंद
बचपन से ही उन्हें क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना पसंद, लेकिन परिवार ने उनकी क्रिकेट में रुचि देखकर उन्हें इसी दिशा में बढ़ावा दिया और आज उन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में बना लिया है. साल 2010 में सूर्यकुमार ने मुंबई की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया. इसके बाद साल 2010–11 रणजी (Ranji Trophy) में ही 73 रन की शानदार पारी खेलकर उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया और साल 2012 में IPL टीम मुंबई इंडियंस ने उन्हें मौका दिया. 

