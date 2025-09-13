Sushila Karki Education: कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की नई PM सुशीला कार्की? भारत के इस कॉलेज की है डिग्री
Sushila Karki Education Qualification: नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपनी पढ़ाई भारत की नामी यूनिवर्सिटी से की है. आइए जानते हैं नेपाल की पीएम सुशीला कार्की कितनी पढ़ी-लिखी है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:01 AM IST
Sushila Karki Education Qualification: नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है. कार्की से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर केपी शर्मा ओली थे जिन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया जिसके कुछ दिन बाद सुशीला कार्की को पीएम पद संभालने के लिए दे दिया गया. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला से अंतरिम सरकार की पीएम के रूप में शपथ दिलाई है और 6 महीने में उन्हें चुनाव भी करवाने होंगे. बात करें उनकी शिक्षा की तो आइए जानते हैं कि नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है?

कौन है सुशीला कार्की?

सुशीला कार्की की पढ़ाई-लिखाई से पहले ये जान लेते हैं कि वो हैं कौन? सुशीला कार्की का जन्म 7 जून, 1952 को विराटनगर में हुआ. Gen Z के विरोध के बाद 12 सितंबर 2025 से नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं. इसके साथ ही वो नेपाल की पहली महिला भी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया है. इससे पहले सुशीला कार्की नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक कार्यरत थी. इस पद पर भी वो नेपाल में पहली महिला रही हैं.

सुशीला कार्की ने भारत की किस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई?

भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से सुशीला कार्की ने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की है. साल 1975 में उन्होंने बीएचयू से राजनीति विज्ञान की डिग्री हासिल की है. इससे पहले वो नेपाल के कॉलेज से डिग्री हासिल कर चुकी थी.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुशीला कार्की?

नेपाल के शंकरपुर के एक छेत्री परिवार में जन्मी सुशीला कार्की 7 भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी. 12वीं के बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया. साल 1972 में महेंद्र मोरंग कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान की डिग्री हासिल की. इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए फिर से त्रिभुवन विश्वविद्यालय लौटी और 1978 में उन्होंने लॉ डिग्री हासिल की.

नेपाल की प्रधानमंत्री से पहले क्या करती थीं सुशीला कार्की?

सुशीला कार्की के करियर की बात करें तो शुरुआत में उन्होंने महेंद्र मल्टीपल कैंपस, धरान में असिस्टेंट टीचर के रूप में 1985 तक काम किया. इसके बाद 1990 में जन आंदोलन का हिस्सा रही और पंचायत शासन के खिलाफ थीं. इस दौरान विराटनगर जेल में भी बंद किया गया था. इसके बाद अपने अनुभवों से जुड़ी एक उपन्यास 'कारा' नाम की लिखी. इसके अलावा कार्की ने न्याय नामक किताब भी लिखी है. साल 2008 में उन्होंने नेपाल के BAR एसोसिएशन में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया. इसके बाद जनवरी 2009 में वो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश बनीं. अप्रैल 2016 में मुख्य न्यायाधीश को पद से रिटायरमेंट के बाद संवैधानिक परिषद ने कार्की को इस पदभार को संभालने के लिए सिफारिश की थी. मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने वाली सुशीला कार्की पहली महिला थीं. इन्हें सख्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ के रूप में भी जाना जाता है.

