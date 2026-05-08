पिता दिग्गज नेता और बेटा बंगाल का CM... जानें कितने पढ़ें-लिखें हैं सुवेंदु अधिकारी, जानें उनके कॉलेज और डिग्री की पूरी डिटेल

Suvendu Adhikari Education: सुवेंदु अधिकारी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हो गए हैं. राज्य में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई है और सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुना गया है. इसके बाद लोग उनकी पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं. खास तौर पर यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है.

किस कॉलेज से की थी पढ़ाई?

सुवेंदु अधिकारी की पढ़ाई को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक वे पोस्टग्रेजुएट हैं. उन्होंने रबींद्र भारती यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी. ये डिग्री उन्होंने साल 2011 में पूरी की थी. ये यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल की बड़े शिक्षण संस्थाओं में गिनी जाती है. खासकर कला, संस्कृति और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए इसकी पहचान काफी मजबूत मानी जाती है. राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी.

कैसा था सुवेंदु अधिकारी का सफर?

सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा है. छात्र जीवन से ही उनकी राजनीति में रुचि बढ़ने लगी थी. कॉलेज के दिनों में वे कैंपस गतिविधियों में हिस्सा लेते थे. धीरे धीरे उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी पहचान बना ली. उनका नाम सबसे ज्यादा नंदीग्राम आंदोलन के दौरान चर्चा में आया. इस आंदोलन ने उन्हें पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी पहचान दिलाई. बाद में उन्होंने पार्टी बदली और बीजेपी में शामिल हो गए. इसके बाद भी उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया.

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साल 2021 का विधानसभा चुनाव सुवेंदु अधिकारी के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ. उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद 2026 के चुनाव में भी उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया. बीजेपी की बड़ी जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया. इसी वजह से अब उनकी पढ़ाई, डिग्री और राजनीतिक यात्रा को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. लोग उन्हें एक आक्रामक और रणनीतिक नेता के रूप में देखते हैं.

पिता भी थे प्रभावशाली नेता...

सुवेंदु अधिकारी का परिवार भी लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है. उनके पिता सिसिर कुमार अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिलने की वजह से सुवेंदु अधिकारी को राजनीति की अच्छी समझ मिली. यही कारण है कि उन्होंने कम समय में अपनी मजबूत पहचान बना ली. आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में अधिकारी परिवार का नाम काफी प्रभावशाली माना जाता है. मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी शिक्षा और राजनीतिक अनुभव दोनों को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

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