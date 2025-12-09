Advertisement
trendingNow13034761
Hindi Newsशिक्षा

SWAYAM Admit Card 2025: एनटीए ने जारी किए जुलाई सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

SWAYAM July 2025 Semester Admit Card Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam/ पर SWAYAM जुलाई 2025 सेमेस्टर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SWAYAM Admit Card 2025: एनटीए ने जारी किए जुलाई सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

SWAYAM July 2025 Semester Admit Card OUT: स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स (SWAYAM) 2025 की जुलाई सेमेस्टर के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in और exams.nta.nic.in/swayam/ पर SWAYAM 2025 जुलाई सेशन की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा 
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 15 और 16 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 648 कोर्स के लिए SWAYAM 2025 जुलाई सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि कुल 3 घंटे की होगी. एग्जाम केवल हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आयोजित किए जाएंगे. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: OILC Recruitment 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती शुरू, 21 से 30 साल वाले तुरंत करें आवेदन, लास्ट डेट नजदीक

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
SWAYAM जुलाई 2025 सेमेस्टर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदनार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam/ या exams.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Download Admit Card for SWAYAM Exam (July, 2025) Semester' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: UPSC CGPDTM Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! यूपीएससी ने 100 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

SWAYAM Admit Card 2025

Trending news

25 मौतों के 'गुनहगार' फरार! करोड़ों का साम्राज्य चलाने वाले लूथरा बंधु फरार
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार' फरार! करोड़ों का साम्राज्य चलाने वाले लूथरा बंधु फरार
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनेहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनेहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा