SWAYAM Admit Card 2025: एनटीए ने जारी किए जुलाई सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

SWAYAM July 2025 Semester Admit Card OUT: स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स (SWAYAM) 2025 की जुलाई सेमेस्टर के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in और exams.nta.nic.in/swayam/ पर SWAYAM 2025 जुलाई सेशन की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 15 और 16 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 648 कोर्स के लिए SWAYAM 2025 जुलाई सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि कुल 3 घंटे की होगी. एग्जाम केवल हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आयोजित किए जाएंगे. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

SWAYAM जुलाई 2025 सेमेस्टर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदनार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam/ या exams.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Download Admit Card for SWAYAM Exam (July, 2025) Semester' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

