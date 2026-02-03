SWAYAM Result 2025: NTA ने जारी किया जुलाई सेमेस्टर का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

NTA SWAYAM July 2025 Result Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/swayam/ पर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जुलाई 2025 सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

एनटीए की ओर से 12 जनवरी, 2026 को उन 578 पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित किए गए थे, जिनकी परीक्षा CBT मोड में आयोजित की गई थी. वहीं, अनुलग्नक-I (Annexure-I) में उल्लिखित 69 पाठ्यक्रमों के परिणाम जिनकी परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी, अब उन परीक्षाओं का परिणाम भी जारी कर दिया गया है.

परीक्षा में शामिल हुए थे इतने उम्मीदवार

स्वयं जुलाई 2025 सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कुल 6,297 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और कुल 5,174 उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में उपस्थित हुए थे.

कब हुई थी परीक्षा?

एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई 2025 सेमेस्टर परीक्षाएं 11 से 16 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा हाइब्रिड- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और पेन-पेपर मोड में आयोजित हुई थी. परीक्षाएं दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, पहली शिफ्ट - सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आयोजित हुई.

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

स्वयं जुलाई 2025 सेमेस्टर परीक्षा रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/swayam/ पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Candidate Activity में Results for SWAYAM Exam (July, 2025) Semester लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

SWAYAM जुलाई 2025 सेमेस्टर रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

