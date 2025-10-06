Advertisement
Tamil Nadu RTE Admission: तमिलनाडु आरटीई एडमिशन 2025-26 आज से शुरू; जानें कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन?

Tamil Nadu RTE Admission 2025-26: तमिलनाडु आरटीई प्रवेश 2025-26 के लिए आज यानी 6 अक्टूबर 2025 से नोटिफिकेशन जारी होंगे. जानें कौन और कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. क्या है एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:35 PM IST
Tamil Nadu RTE Admission Start: तमिलनाडु सरकार शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अधिनियम के तहत 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए अधिसूचना आज यानी 6 अक्टूबर, 2025 को जारी करेगा.  यह कदम केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण धनराशि जारी करने के बाद लिया गया है, जिससे अनिश्चितता का दौर समाप्त हो गया है. 

आवेदन कब से शुरू
आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल 17 अक्टूबर, 2024 तक एक्टिव रहेगा. जिससे माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आरक्षित 25% सीटों के लिए आवेदन कर सकें. 

इन कैटगरी वालों को मिलेगी प्राथमिकता
राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस प्रवेश प्रक्रिया में कुछ स्पेशल श्रेणियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें अनाथ, एचआईवी प्रभावित बच्चे (HIV-Affected Children), ट्रांसजेंडर बच्चे (Transgender children), सफाईकर्मियों के बच्चे और दिव्यांग बच्चे शामिल हैं.  

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है?
जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है. इसके तहत प्राइवेट, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने प्रवेश लेवल की कम से कम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं. साथ ही स्कूलों को भी आदेश दिया गया है कि आरटीई के तहत एलिजिबल छात्रों से ली गई फीस को 7 दिनों के भीतर रिफंड करना अनिवार्य है. हालांकि, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए बच्चों के माता पिता एक बार आरटीई तमिलनाडु की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें. 

