TN Board 10th Results 2026 (OUT): तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट dge.tn.gov.in पर जारी, स्टूडेंट्स ऐसे चेक कर सकेंगे SSLC परिणाम

DGE Tamil Nadu Board 10th SSLC Result 2026 Link OUT: तमिलनाडु के सरकारी परीक्षा निदेशालय (DGE) की ओर से एसएसएलसी कक्षा 10 का परिणाम 2026 घोषित कर दिए है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर 10वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा प्रोविजनल मार्कशीट को देख और डाउनलोड भी कर सकते हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री थिरु राजमोहन द्वारा तमिलनाडु बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसएसएलसी कक्षा 10 का परिणाम 2026 घोषित किया गया है. स्टूडेंट्स तमिलनाडु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर एसएसएलसी कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. चाहें तो डिजिलॉकर और उमंग के माध्यम से भी 10वीं का परिणाम देखने के अलावा डाउनलोड कर सकते हैं.

कहां-कहां देख सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

tnresults.nic.in

dge.tn.gov.in Add Zee News as a Preferred Source

digilocker.gov.in

umang.gov.in

बोर्ड की वेबसाइट पर कैसे चेक करें 10वीं परिणाम?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'TN SSLC Class Xth Examination Results March 2026' लिंक दिखेगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. साथ में जन्मतिथि भी दर्ज करें और फिर सब्मिट बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट दिखाई देगा. यहां से SSLC की मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

तमिलनाडु बोर्ड एसएसएलसी कक्षा 10 का परिणाम 2026 चेक करने का 'DIRECT LINK'

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​DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें 10वीं की मार्कशीट?

सबसे पहले DigiLocker ऐप को फोन में डाउनलोड करें. चाहें तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. अगर पहले से साइनअप किया हुआ है तो डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन करें. इसके बाद सर्च बार में Tamil Nadu Class 10 Result 2026 सर्च करें. अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स को दर्ज करके सब्मिट करें. स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज अंक और डिजिटल मार्कशीट शो हो जाएगी. यहां से 10वीं की मार्कशीट को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं.

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