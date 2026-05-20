Advertisement
trendingNow13223399
Hindi Newsशिक्षाTN Board 10th Results 2026 (OUT): तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट dge.tn.gov.in पर जारी, स्टूडेंट्स ऐसे चेक कर सकेंगे SSLC परिणाम

TN Board 10th Results 2026 (OUT): तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट dge.tn.gov.in पर जारी, स्टूडेंट्स ऐसे चेक कर सकेंगे SSLC परिणाम

DGE Tamil Nadu Board 10th SSLC Result 2026 OUT: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं का परिणाम 2026 देखने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिंक के जरिए एसएसएलसी कक्षा 10वीं का परिणाम 2026 चेक कर सकते हैं. साथ ही मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आइए तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस जानते हैं

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 20, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tamil Nadu Board SSLC 10th result OUT
Tamil Nadu Board SSLC 10th result OUT

DGE Tamil Nadu Board 10th SSLC Result 2026 Link OUT: तमिलनाडु के सरकारी परीक्षा निदेशालय (DGE) की ओर से एसएसएलसी कक्षा 10 का परिणाम 2026 घोषित कर दिए है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर 10वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा प्रोविजनल मार्कशीट को देख और डाउनलोड भी कर सकते हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री थिरु राजमोहन द्वारा तमिलनाडु बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसएसएलसी कक्षा 10 का परिणाम 2026 घोषित किया गया है. स्टूडेंट्स तमिलनाडु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर एसएसएलसी कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. चाहें तो डिजिलॉकर और उमंग के माध्यम से भी 10वीं का परिणाम देखने के अलावा डाउनलोड कर सकते हैं.

कहां-कहां देख सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

  • tnresults.nic.in

  • dge.tn.gov.in

    Add Zee News as a Preferred Source

  • digilocker.gov.in

  • umang.gov.in 

बोर्ड की वेबसाइट पर कैसे चेक करें 10वीं परिणाम?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'TN SSLC Class Xth Examination Results March 2026' लिंक दिखेगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

  4. साथ में जन्मतिथि भी दर्ज करें और फिर सब्मिट बटन दबाएं.

  5. इसके बाद स्क्रीन पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट दिखाई देगा.

  6. यहां से SSLC की मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

तमिलनाडु बोर्ड एसएसएलसी कक्षा 10 का परिणाम 2026 चेक करने का 'DIRECT LINK'

ये भी पढ़ें- UGC NET June 2026: आवेदन के लिए लास्ट चांस आज, कुछ घंटों में बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो

DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें 10वीं की मार्कशीट?

  1. सबसे पहले DigiLocker ऐप को फोन में डाउनलोड करें.

  2. चाहें तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

  3. इसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा.

  4. अगर पहले से साइनअप किया हुआ है तो डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन करें.

  5. इसके बाद सर्च बार में Tamil Nadu Class 10 Result 2026 सर्च करें.

  6. अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स को दर्ज करके सब्मिट करें.

  7. स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज अंक और डिजिटल मार्कशीट शो हो जाएगी.

  8. यहां से 10वीं की मार्कशीट को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- NEET UG Re-Exam 2026: NTA का बड़ा अपडेट, खोली करेक्शन विंडो; छात्र इस तारीख तक बदल सकेंगे परीक्षा शहर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu SSLC Result

Trending news

टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'