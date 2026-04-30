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Tamil Nadu HSC 12th Result 2026: इस दिन आएगा तमिलनाडु 12वीं बोर्ड का रिजल्ट; देखें सबसे बड़ी अपडेट

Tamil Nadu HSC 12th Result 2026: तमिलनाडु के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 8 मई 2026 के आसपास जारी होने की संभावना है, जिसका इंतजार 8 लाख से ज्यादा छात्र कर रहे हैं. मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और छात्र आधिकारिक पोर्टल पर अपना हॉल टिकट नंबर डालकर स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:02 PM IST
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Tamil Nadu HSC 12th Result 2026: इस दिन आएगा तमिलनाडु 12वीं बोर्ड का रिजल्ट; देखें सबसे बड़ी अपडेट

Tamil Nadu HSC 12th Result 2026: तमिलनाडु के छात्रों के लिए 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तमिलनाडू जल्द ही HSC यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट 8 मई 2026 के आसपास जारी होने की संभावना है. राज्य भर के 8 लाख से ज्यादा छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की तरफ से कॉपियों की जांच का काम पूरा हो चुका है. अब रिजल्ट जारी करने की अंतिम तैयारी चल रही है.

बताया जा रहा है कि रिजल्ट चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा. एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है. इसलिए अब रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी तक तारीख और समय को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर यह अपडेट दिया गया है कि रिजल्ट जल्द जारी होगा. ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे अपडेट पर नजर बनाए रखें.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें TN रिजल्ट पोर्टल या DGE तमिलनाडू ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर HSC रिजल्ट 2026 का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद छात्र अपना हॉल टिकट नंबर और जन्म तिथि दर्ज करेंगे. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करना और प्रिंट निकालकर रखना जरूरी है.

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जानकारी ध्यान से जांचें

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, फोटो, स्कूल का नाम, विषयवार अंक और कुल अंक जैसी जानकारी होगी. अगर किसी भी तरह की गलती नजर आती है. तो तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए. ताकि समय रहते सुधार कराया जा सके.

पिछले साल कैसा था रिजल्ट?

पिछले साल के आंकड़े देखें तो तमिलनाडु 12वीं का रिजल्ट काफी अच्छा रहा था. कुल पास प्रतिशत 95.03 फीसदी दर्ज किया गया था. करीब 7.92 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से लगभग 7.53 लाख छात्र पास हुए थे. लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा था. लड़कियों का पास प्रतिशत 96.7 फीसदी रहा. जबकि लड़कों का 93.16 फीसदी दर्ज किया गया था. इस बार भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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