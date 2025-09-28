Success Story: भाई की मौत से लगा गहरा सदमा, नहीं टूटने दिया हौसला, पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC, IAS बन लिख डाली सफलता की कहानी

UPSC Success Story: भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा था कि 'सपनों को सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे.' इंसान जैसा सोचता है, उसी के अनुसार वो अपने जीवन आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन का प्रतिबिंब होती है, जो हमें सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में ले जाती है. ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के एक लाल ने कुछ ऐसी ही सोच और सपने के साथ देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक कर सभी के सामने एक मिसाल कायम कर दिया. हम बात कर रहे हैं आईएएस देशल दान रतनू (IAS Deshal Dan Ratnu) के बारे में है. आइए आपको उनकी संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

IAS देशल दान रतनू

आईएएस देशल दान रतनू मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं. देशल दान रतनू आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और इसी से किसी प्रकार परिवार का भरण-पोषण करते थे. बचपन से ही देशल दान रतनू का जीवन संघर्षों से भरा था. देशल सात भाई-बहन थे. सात भाई-बहनों में देशल और उनके बड़े भाई ने ही केवल स्कूल का मुख देखा था. बाकी के भाई-बहन या तो मजदूरी करते थे या फिर पिता की दुकान पर मदद करते थे.

सेल्फ स्टडी से शुरू की UPSC की तैयारी

देशल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कोटा चले गए, जहां उन्होंने 12वीं के बाद JEE क्लियर करके IIT जबलपुर में एडमिशन लिया. इंजीनियरिंग के दौरान ही देशल ने सिविल सर्विस में जाने का मन बना लिया. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला लिया. हालांकि, आर्थिक तंगी होने के कारण उन्होंने खुद से ही सेल्फ स्टडी के बलबूते तैयारी शुरू की.

पहले प्रयास में हासिल की 82वीं रैंक

यूपीएससी सीएसई की तैयारी के दौरान ही देशल के बड़े जो भाई भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई. बड़े भाई की मौत उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इसके बावजूद देशल ने हौसला बनाए रखा और भाई को प्रेरणा मान यूपीएससी की तैयारी में जुटे रहें. देशल ने कई प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हुए 2017 में यूपीएससी का पहला अटेंप्ट दिया. यूपीएससी सीएसई के पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 82वीं रैंक हासिल की और IAS अधिकारी बन गए. देशल दान रतनू की संघर्ष से सफलता तक का सफल सभी के लिए एक प्रेरणा है.

