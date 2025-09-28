Advertisement
trendingNow12940436
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: भाई की मौत से लगा गहरा सदमा, नहीं टूटने दिया हौसला, पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC, IAS बन लिख डाली सफलता की कहानी

IAS Deshal dan Ratnu Success Story: एक गरीब चायवाले के बेटे ने संसाधनों की कमी होने के बावजूद पहले प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया और आईएएस बने. आइए हम आपको उनकी संघर्ष से सफलता हासिल करने की जर्नी के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: भाई की मौत से लगा गहरा सदमा, नहीं टूटने दिया हौसला, पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC, IAS बन लिख डाली सफलता की कहानी

UPSC Success Story: भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा था कि 'सपनों को सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे.' इंसान जैसा सोचता है, उसी के अनुसार वो अपने जीवन आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन का प्रतिबिंब होती है, जो हमें सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में ले जाती है. ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के एक लाल ने कुछ ऐसी ही सोच और सपने के साथ देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक कर सभी के सामने एक मिसाल कायम कर दिया. हम बात कर रहे हैं आईएएस देशल दान रतनू (IAS Deshal Dan Ratnu) के बारे में है. आइए आपको उनकी संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

IAS देशल दान रतनू

आईएएस देशल दान रतनू मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं. देशल दान रतनू आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और इसी से किसी प्रकार परिवार का भरण-पोषण करते थे. बचपन से ही देशल दान रतनू का जीवन संघर्षों से भरा था. देशल सात भाई-बहन थे. सात भाई-बहनों में देशल और उनके बड़े भाई ने ही केवल स्कूल का मुख देखा था. बाकी के भाई-बहन या तो मजदूरी करते थे या फिर पिता की दुकान पर मदद करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सेल्फ स्टडी से शुरू की UPSC की तैयारी

देशल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कोटा चले गए, जहां उन्होंने 12वीं के बाद JEE क्लियर करके IIT जबलपुर में एडमिशन लिया. इंजीनियरिंग के दौरान ही देशल ने सिविल सर्विस में जाने का मन बना लिया. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला लिया. हालांकि, आर्थिक तंगी होने के कारण उन्होंने खुद से ही सेल्फ स्टडी के बलबूते तैयारी शुरू की.

ये भी पढ़ें: Success Story: 16 सरकारी नौकरियों को ठुकराने वाली इस IPS की कहानी है बेमिसाल, पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC, बनीं प्रेरणा

पहले प्रयास में हासिल की 82वीं रैंक

यूपीएससी सीएसई की तैयारी के दौरान ही देशल के बड़े जो भाई भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई. बड़े भाई की मौत उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इसके बावजूद देशल ने हौसला बनाए रखा और भाई को प्रेरणा मान यूपीएससी की तैयारी में जुटे रहें. देशल ने कई प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हुए 2017 में यूपीएससी का पहला अटेंप्ट दिया. यूपीएससी सीएसई के पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 82वीं रैंक हासिल की और IAS अधिकारी बन गए. देशल दान रतनू की संघर्ष से सफलता तक का सफल सभी के लिए एक प्रेरणा है.

ये भी पढ़ें: Success Story: पहले प्रयास में एक नंबर से चूकीं, दूसरे अटेंप्ट में AIR-1 हासिल कर रचा इतिहास, जानें कौन हैं IAS श्रुति शर्मा?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Deshal Dan RatnuUPSC Success Story

Trending news

तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
;