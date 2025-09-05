Teachers Day GK Quiz: डॉ राधाकृष्णन की जयंती पर क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? जानें टीचर्स डे से जुड़े 10 सवाल-जवाब

Teachers Day GK Quiz with Answers: ये तो आप जानते ही हैं कि 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इस दिन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है. देशभर में उनकी जयंती पर उन्हें याद कर शिक्षक दिवस मनाया जाता है. एक राजनीतिज्ञ होने के साथ एक महान शिक्षक के तौर पर भी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाना जाता है. एक बार छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने की इच्छा व्यक्त की थी तब दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो उनके जन्मदिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाए. इसके बाद से भारत हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. भारत में सबसे पहले कब शिक्षक दिवस मनाया गया? पहली महिला शिक्षिका कौन थी? ऐसे ही कुछ सवाल और उसके जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए शिक्षक दिवस से संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- भारत में शिक्षक दिवस कब से मनाया जा रहा है?

उत्तर: भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस साल 1962 में मनाया गया था जिसके बाद से हर साल देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षकों को समर्पित दिन, शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा है.

सवाल 2:- किस भारतीय को सबसे पहले साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली?

उत्तर: भारत के पहले व्यक्ति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे जिन्होंने साहित्य अकादमी फेलोशिप हासिल की थी. साल 1968 में डॉ. सर्वपल्ली को पहला साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला.

सवाल 3:- भारत में पहली महिला शिक्षिका कौन थी?

उत्तर: भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं जिन्होंने सिर्फ खुद शिक्षा हासिल नहीं की बल्कि औरों को भी शिक्षित करने का काम किया है.

सवाल 4:- पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन कब है?

उत्तर: भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को हुआ था. हर साल 3 जनवरी को देश में महिला शिक्षा दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है.

सवाल 5:- महिला शिक्षा के क्षेत्र में किस शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है?

उत्तर: सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं और महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है. ऐसे समय में जब लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता था उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की. साथ ही दूसरों को भी पढ़ाया-लिखाया.

सवाल 6:- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे?

उत्तर: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षक थे और छात्रों को खासतौर पर दर्शनशास्त्र (Philosophy) सब्जेक्ट पढ़ाते थे. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के भी अलग-अलग विश्वविद्यालयों में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर डॉ. राधाकृष्णन ने अध्यापन कार्य किया था.

सवाल 7:- शिक्षक दिवस का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस का उद्देश्य शिक्षकों के सम्मान के लिए है. शिक्षकों के ज्ञान, समाज सेवा और नेतृत्व के सम्मान के तौर पर शिक्षक दिवस को मनाया जाता है.

सवाल 8:- हमारे पहले शिक्षक कौन होते हैं?

उत्तर: बच्चों के पहले शिक्षक उनके माता-पिता होते हैं. इसके बाद शिक्षक को पहली पाठशाला माना जाता है जो ज्ञान, जीवन की नई सीख और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए छात्रों को तैयार करते हैं.

सवाल 9:- भारत के राष्ट्रपति पद पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक रहे?

उत्तर: भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे. इस दौरान राष्ट्रपति पद पर राधाकृष्णन द्वारा मानसिक उपकरण, ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर आए थे.

सवाल 10:- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति से पहले क्या थे?

उत्तर: भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद से पहले डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने रहे थे. 1952 से 1962 तक राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे थे. पेश की बात करें तो वो पहले एक शिक्षक थे उसके बाद भारत उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने.

