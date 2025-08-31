Teachers Day: 5 सितंबर नहीं; इन देशों में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, क्या आपको पता?

Teachers Day 2025 GK: क्या आपको पता है किन देशों में 5 सितंबर को नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? अगर नहीं तो पढ़िए ये खबर...
Trending Photos
Happy Teachers Day Quiz: हर साल भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. ये दिन सिर्फ एक साधारण डे नहीं है बल्कि शिक्षकों के लिए एक सम्मान का दिन है. शिक्षक ही हम सभी के जीवन जीने का सही और सरल तरीका सिखाता है. ऐसे में इस खास दिन के लिए हम लेकर आए हैं टीचर्स डे से जुड़े 10 जीके के सवाल और जवाब. ये सवाल आप 5 सितंबर को स्कूल या कॉलेज की किसी प्रतियोगिता या क्वीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते है. साथ ही इन प्रश्नों और उत्तर को पढ़कर आप इस खास दिन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे.
1. सवाल- भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब- 5 सितंबर
2. सवाल- शिक्षक दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिन पर मनाया जाता है?
जवाब- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
3. सवाल- पहली बार भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया था?
जवाब- 6 सितंबर 1962
4. सवाल- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था?
जवाब- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला था/
5. सवाल- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था?
जवाब- तमिलनाडू
6. सवाल- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपित भी रहे चुके थे?
जवाब- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी (यूपी)
महिलाओं की पहनने वाली ये चीज; सबसे पहले बनी थी पुरुषों के लिए! क्या आपको पता नाम?
7. सवाल- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था?
जवाब- 17 अप्रैल 1975
8. सवाल- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस पद पर कार्य किया था?
जवाब- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति (1962-1967) के पद पर कार्य किया था.
9. सवाल- ग्रीक पौराणिक कथाओं में the teacher of Alexander the Great किसे माना जाता था?
जवाब- Aristotle
10. सवाल- 5 सितंबर नहीं; इन देशों में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, क्या आपको पता?
जवाब- यूनेस्को के साथ विश्व के कई देश 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं. जैसे- बांग्लादेश, फिलिस्तीन, रूस, सऊदी अरब आदि.
Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.