21 जून 2026 को हुआ NEET UG री-एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं था, बल्कि पूरे देश के मिलकर किए गए प्रयासों की बड़ी मिसाल था. भारत के 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी. यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में आयोजित की गई. NTA के मुताबिक यह केवल एजेंसी का काम नहीं था, बल्कि ‘टीम भारत’ का संयुक्त प्रयास था. केंद्र और राज्य सरकारों, पुलिस, प्रशासन और हजारों कर्मचारियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा के दिन छात्रों का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी परीक्षा पर रहे.
री-नीट परीक्षा में 10,000 से ज्यादा दिव्यांग (PwD) छात्रों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. इसके अलावा करीब 81 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था की गई, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. इनमें सड़क हादसे में घायल छात्र और कीमोथेरेपी करा रहे अभ्यर्थी भी शामिल थे. इन छात्रों को परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मेडिकल सहायता, विशेष बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. NTA के अनुसार, हर छात्र तक मदद पहुंचाने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई स्तरों पर तैयारी की गई थी.
परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई. आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस ऑथेंटिकेशन, CCTV निगरानी, जैमर और दो स्तर की फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई. राष्ट्रीय स्तर पर NTA और शिक्षा मंत्रालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए. इसके अलावा 34 केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों, सभी राज्यों और जिला कलेक्टर कार्यालयों में भी निगरानी केंद्र स्थापित किए गए. परीक्षा के संचालन में CAPF, भारतीय वायुसेना, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NIC, MeitY और कई सरकारी एजेंसियों ने सहयोग किया. SBI, PNB, Canara Bank और UCO Bank जैसे बैंक भी इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे.
Team NTA, Team Bharat: How India Came Together for NEET (UG) 2026
On 21 June 2026, more than 20 lakh candidates sat for the NEET (UG) 2026 re-examination across 5,440 centres in India and 14 centres abroad. The paper was administered in 13 languages, including Hindi and English.…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
कई राज्य सरकारों ने परीक्षा केंद्रों पर छात्रों और अभिभावकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराईं. केंद्रों पर छाया, पेयजल, भोजन, एंबुलेंस और मेडिकल टीमों की व्यवस्था की गई. कई राज्यों में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी दी गई. राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए प्रोटोकॉल को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया गया. इससे छात्रों को परीक्षा के दिन कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ा. राज्य प्रशासन और जिला अधिकारियों ने भी परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए देशभर में लगभग 7 लाख अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, पर्यवेक्षकों और परीक्षा कर्मचारियों को तैनात किया गया था. केवल 37 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरी तैयारी की गई. NTA ने उन शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का भी आभार जताया, जिन्होंने कई प्रश्नपत्र सेट तैयार करने में अपना समय और अनुभव दिया. 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए देश की प्रशासनिक, शैक्षणिक और सुरक्षा व्यवस्था एक साथ काम करती नजर आई. यही कारण है कि NTA ने इस प्रयास को ‘टीम NTA, टीम भारत’ का नाम दिया और इसे “निष्पक्ष अवसर, नई शुरुआत” का उदाहरण बताया.