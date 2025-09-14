Trending Quiz: खाने के हैं शौकीन, तो बताएं तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

Trending GK Question Answer: अगर आप खुद को खाने का शौकीन मानते हैं तो इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं खाने के मसालों से जुड़े टॉप 10 सवाल, जिनके जवाब आपको जरुर पता होना चाहिए. अक्सर इस तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है.

1. सवाल- हल्दी में पीला रंग किस तत्व के कारण होता है?

जवाब- करक्यूमिन तत्व के कारण ये पीले रंग का होता है.

2. सवाल- तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

जवाब- बे लीफ (Bay Leaf)

3. सवाल- हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

जवाब- असफेटिडा (Asafoetida)

4. सवाल- दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर है, क्या आपको पता यह किस पौधे से मिलता है?

जवाब- क्रोकस फूल (Crocus sativus)

5. सवाल- दालचीनी किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है?

जवाब- दालचीनी सिनामोमम (Cinnamomum) ट्री की सूखी हुई आंतरिक छाल से प्राप्त होती.

6. सवाल- इलायची को "क्वीन ऑफ स्पाइसेज" क्यों कहा जाता है?

जवाब- इलायची को "क्वीन ऑफ स्पाइसेज" इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने अनूठे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है.

7. सवाल- सरसों के बीज से कौन सा आम मसाला और तेल बनाया जाता है?

जवाब- सरसों का तेल या फिर पिसी हुई सरसों

8. सवाल- क्या आपको पता हींग किस पौधे से बनती है?

जवाब- हींग गाजर परिवार के फेरूला (Ferula) नामक पौधे की जड़ों से निकलने वाले सूखे रस या गोंद से बनाई जाती है.

9. सवाल- धनिया पाउडर किस पौधे के बीज से बनता है?

जवाब- धनिया

10. सवाल- जायफल को अंग्रजी में क्या कहते हैं?

जवाब- Nutmeg (नटमेग)

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.