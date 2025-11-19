TC SSC 2025: तेलंगाना बोर्ड एसएससी एग्जाम टाइम टेबल जल्द होगा जारी, यहां देखें पिछले 5 वर्षों का परीक्षा शेड्यूल

TS SSC Time Table 2026: तेलंगाना बोर्ड एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर शेड्यूल को देख और डाउनलोड भी कर सकते हैं. आइए पिछले 5 सालों के परीक्षा टाइम टेबल लिस्ट को देखते हैं.
TS SSC Time Table 2026: जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तेलंगाना की ओर से TS SSC टाइम टेबल 2026 को जारी किया जा सकता है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए टाइम टेबल चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ शेड्यूल को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. साल 2024 में तेलंगाना बोर्ड SSC परीक्षा को 21 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान आयोजित किया गया था. आइए पिछले 5 सालों का टाइम टेबल देखने के अलावा टीएस एसएससी टाइम टेबल 2026 के पीडीएफ को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
कैसे चेक करें टीएस एसएससी टाइम टेबल 2026?
कब तक जारी हो सकता है टीएस एसएससी एडमिट कार्ड 2026?
टीएस एसएससी 2026 परीक्षा की तारीख से लगभग 5 से 8 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जा सकता है. आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in के जरिए टीएस एसएससी 2026 एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर ही हॉल टिकट को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.
पिछले 5 सालों का परीक्षा शेड्यूल देखें
टीएस एसएससी परीक्षा के पिछले 5 सालों के शेड्यूल को देखते हुए लगता है कि 2026 में आयोजित परीक्षा का शेड्यूल भी मार्च या अप्रैल में जारी हो सकता है. अधिक जानकारी और परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
