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सरकारी स्कूल की बदहाली पर CM रेवंत रेड्डी का एक्शन, ₹25 लाख से बनेंगे नए क्लासरूम; शिक्षक की पहल ने खींचा सरकार का ध्यान

हैदराबाद के गोपालापुरम प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम की समस्या पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने संज्ञान लिया. कलेक्टर के निरीक्षण के बाद नए क्लासरूम के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए गए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 11, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:11 PM IST
सरकारी स्कूल की बदहाली पर CM रेवंत रेड्डी का एक्शन, ₹25 लाख से बनेंगे नए क्लासरूम; शिक्षक की पहल ने खींचा सरकार का ध्यान

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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