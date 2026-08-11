/सरकारी स्कूल की बदहाली पर CM रेवंत रेड्डी का एक्शन, ₹25 लाख से बनेंगे नए क्लासरूम; शिक्षक की पहल ने खींचा सरकार का ध्यान

तेलंगाना के हैदराबाद स्थित गोपालापुरम प्राइमरी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्या अब सरकारी कार्रवाई के बाद दूर होने की उम्मीद है. स्कूल में क्लासरूम की कमी और खराब स्थिति को लेकर सामने आई चिंताओं पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सीधे संज्ञान लिया और जिला प्रशासन को मौके पर जाकर स्थिति देखने के निर्देश दिए. इसके बाद स्कूल में नए क्लासरूम के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है.
गोपालापुरम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त और बेहतर क्लासरूम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. स्कूल की स्थिति को लेकर सामने आई जानकारी ने प्रशासन का ध्यान खींचा. मामला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तक पहुंचने के बाद इसे स्थानीय स्तर की समस्या मानकर छोड़ने के बजाय तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के जिला कलेक्टर दिवाकर को स्कूल का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने और वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा. साथ ही स्कूल में जरूरी सुविधाओं की पहचान कर उनके लिए बिना देरी किए फंड जारी करने के निर्देश दिए गए.
इससे साफ हुआ कि सरकार स्कूल की समस्या को केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि मौके पर जाकर समझना चाहती थी.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर दिवाकर ने गोपालापुरम प्राइमरी स्कूल का दौरा किया. उन्होंने क्लासरूम की स्थिति का जायजा लिया और स्कूल से जुड़े लोगों से बातचीत कर वहां की जरूरतों को समझा.
दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल के विकास के लिए काम कर रहीं शिक्षिका एन इंदिरा के प्रयासों की भी सराहना की. शिक्षिका ने स्कूल की समस्याओं को सामने रखने और सुविधाओं में सुधार की दिशा में पहल की थी.
निरीक्षण के बाद स्कूल में क्लासरूम निर्माण के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए गए. राशि जारी होने के साथ अब स्कूल में प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.
सरकार की यह पहल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. नए क्लासरूम बनने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा.
इस पूरे घटनाक्रम में शिक्षिका एन इंदिरा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही. स्कूल की स्थिति और बच्चों की जरूरतों को सामने रखने के साथ उन्होंने स्कूल के विकास के लिए प्रयास किए. मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर भी उनसे बातचीत कर जमीनी समस्याओं को समझा गया.
इसके बाद प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हुई और कलेक्टर ने स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. यानी एक स्थानीय स्तर की समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंची और कुछ ही समय में उसके समाधान के लिए वित्तीय मंजूरी भी मिल गई.
25 लाख रुपये की मंजूरी और फंड जारी होने के बाद अब स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन का ध्यान निर्माण कार्य पर रहेगा. क्लासरूम तैयार होने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
गोपालापुरम स्कूल का यह मामला इस बात का उदाहरण भी है कि सरकारी स्कूलों की छोटी दिखने वाली बुनियादी समस्याएं जब प्रशासन के शीर्ष स्तर तक पहुंचती हैं, तो उन पर तेजी से कार्रवाई की जा सकती है.