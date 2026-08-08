/प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम; तेलंगाना सरकार ने जारी किया नया सख्त आदेश

तेलंगाना सरकार ने निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है. राज्य सरकार ने सभी संबंधित प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 का पूरा फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करने को कहा है. इसके तहत स्कूलों को अपनी क्लास-वाइज फीस की जानकारी तीन जगह उपलब्ध करानी होगी. फीस की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड, आधिकारिक वेबसाइट और तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्रदर्शित करनी होगी. सरकार के इस कदम का उद्देश्य अभिभावकों और छात्रों को स्कूल की फीस से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना और पारदर्शिता बढ़ाना है.
शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, निजी स्कूलों को 2026-27 के लिए प्रत्येक कक्षा की फीस की जानकारी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करनी होगी. यह जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी. इसके अलावा स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी फीस स्ट्रक्चर उपलब्ध कराना जरूरी होगा. तीसरे स्तर पर स्कूलों को यह जानकारी तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल schooledu.telangana.gov.in पर अपलोड करनी होगी. विभाग ने अपने पोर्टल पर निजी स्कूल प्रबंधन के लिए फीस की जानकारी अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है.
इस व्यवस्था के तहत अभिभावकों को अलग-अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित फीस की जानकारी पहले से मिल सकेगी. यानी स्कूल में प्रवेश लेने या अगले शैक्षणिक सत्र के लिए फीस जमा करने से पहले माता-पिता संबंधित कक्षा का फीस स्ट्रक्चर देख सकेंगे. शिक्षा विभाग के अनुसार, यह कदम निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस से संबंधित जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. इससे अभिभावकों को स्कूल की फीस की तुलना और समझने में भी सुविधा मिल सकती है.
सिर्फ फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना ही पर्याप्त नहीं होगा. स्कूलों को 2026-27 की क्लास-वाइज फीस निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. शिक्षा विभाग के अनुसार, इन दस्तावेजों पर स्कूल की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए. पूरी प्रक्रिया को 1994 में जारी संबंधित सरकारी आदेश यानी Government Order के प्रावधानों के अनुरूप पूरा करना होगा. इस व्यवस्था का मकसद फीस तय करने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड में लाना है.
तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को कार्रवाई की चेतावनी दी है. विभाग ने रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर प्रदर्शित नहीं करते हैं. ऐसे संस्थानों को पहले शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद संबंधित 1994 के सरकारी आदेश में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
सरकार के इस निर्देश से सबसे बड़ा फायदा अभिभावकों को मिलने की उम्मीद है. अब उन्हें स्कूल की फीस से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए केवल स्कूल प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. नोटिस बोर्ड, स्कूल की वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस उपलब्ध होने से जानकारी तक पहुंच आसान होगी. हालांकि, अभिभावकों को फीस जमा करने से पहले स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी जरूर जांचनी चाहिए. साथ ही फीस से जुड़े दस्तावेज और स्कूल की ओर से दी गई जानकारी को सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.